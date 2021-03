Bei Aldi sind sie am Samstag binnen Minuten ausverkauft. Lidl wird online überrannt. Am Montag steigt dm in das Geschäft mit den Corona-Tests ein. Die Nachfrage ist groß und ungebrochen. Bedient ist Manuela Schwesig (SPD) auch. Die Regierungschefin von Mecklenburg-Vorpommern verhehlt nicht, „dass ich sehr verärgert bin darüber, dass der Bund es zulässt, dass zunächst Aldi und Co. Selbsttests

