Hochzeit nur mit Corona-Impfpass

Moskau. Der Filmschauspieler Jegor Berojew erschien mit einem gelben Stern an seiner Anzugjacke auf der Bühne: „Wie konnten wir, die Erben der Sieger, so etwas zulassen?“, schimpfte er. Wie einst in Hitler-Deutschland gebe es wieder ein Kennzeichen, das entscheide, „ob du Bürger bist oder in einem Reservat landest“ – die Impfung gegen Covid-19.

Berojews zorniger Auftritt bei einer TV-Preisverleihung in Moskau war eine der ersten Reaktionen auf eine Ankündigung der Stadtverwaltung: Ab Montag werden alle Gaststätten für Besucher geschlossen, die nicht per Strichcode nachweisen, dass sie geimpft oder nach überstandener Infektion immun sind oder binnen der letzten 72 Stunden negativ auf das Virus getestet wurden. Berojew bekam viel Applaus.

Noch in der vergangenen Woche drängten sich in Russlands Fan-Zonen Zehntausende Fußballanhänger ohne Tests und ohne Masken. Aber spätestens seit die Nationalelf am Montag aus dem EM-Turnier flog, setzt die bisher eher lässig mit der Pandemie umgehende Staatsmacht auf Zwangsmaßnahmen.

Massive Nachteile für Ungeimpfte

In Moskau und mehreren Regionen wird die Impfung für 60 Prozent der Angestellten in der Dienstleistungsbranche und im öffentlichen Dienst Pflicht. Die Regierung des Moskauer Gebietes sperrt ihre Gebäude für alle Beamten ohne Impfung. Uni-Rektoren wollen nur geimpfte Studenten in die Hörsäle lassen. In Nischegorodsker Standesämtern darf erst geheiratet werden, wenn Brautleute und Begleiter Zertifikate über Impfung, Immunität oder negative Tests vorgelegt haben. Der Kreml lässt durchblicken, dass die Unannehmlichkeiten erst angefangen haben. „Die Wirklichkeit ist so, dass Diskriminierung unweigerlich kommen wird“, warnte Dmitri Peskow, Sprecher von Präsident Wladimir Putin.

Im reichen und hippen Moskau müssen jedenfalls nicht geimpfte Kneipengänger künftig draußen bleiben. Eine Sprecherin der Café-Kette Prime sagte der Zeitung „Kommersant“, man erwarte 85 bis 90 Prozent weniger Kunden. Datenschützer warnen, die Hauptstadtbehörden griffen gern Personalien ihrer Bürger ab. „In der Stadtverwaltung gibt es eigens eine digitale Abteilung dafür“, sagt Alexander Issawnin, IT-Dozent der Freien Universität Moskau. „Man zeigt Aktivismus gegen Corona und erfährt nebenher, welche Moskauer welche Restaurants besuchen.“

Hintergrund der Maßnahmen sind stark gestiegene Infektionsraten. Am Mittwoch meldeten die Behörden über 17 500 neue Fälle, davon 6500 in Moskau. 548 Russen starben. Laut russischem Statistik-amt gab es bis März insgesamt 248 500 Covid-19-Opfer – diese Zahl weicht deutlich von jüngsten Regierungsangaben ab, wonach rund 130 000 Covid-19-Tote zu beklagen sind. Auch die Impfraten lassen zu wünschen übrig. Bis zum 22. Juni ließen sich weniger als 14 Prozent der Gesamtbevölkerung impfen. Der Politologe Wladimir Pastuchow erklärt: „Der Russe glaubt nicht an Medizin, Statistik, einfache Logik oder an ehrliche Behörden“.

