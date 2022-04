Nur ein einziges Wahlplakat hängt etwas verwaist am Parkplatz vor dem Bahnhof von Chauny. Es zeigt eine lachende Marine Le Pen und daneben die Aufschrift: „Den Franzosen ihr Land zurückgeben“. Das Plakat von Präsident Emmanuel Macron, den Le Pen in der zweiten Runde der französischen Präsidentschaftswahl am nächsten Sonntag herausfordert, muss jemand heruntergerissen haben. Oder es wurde gar

...