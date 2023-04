Hinweis auf zweite Tat in Duisburg

Duisburg. Nach einem doppelten Treffer beim DNA-Abgleich gibt es einen weiteren schweren Vorwurf gegen den 26-jährigen Verdächtigen der Fitnessstudio-Attacke in Duisburg: Der Mann soll zehn Tage zuvor ganz in der Nähe schon einmal zugestochen und einen Menschen getötet haben. An Ostern war ein 35-jähriger Partygast in der Altstadt unter ungeklärten Umständen mit zahlreichen Messerstichen tödlich verletzt worden. Es bestehe „dringender Tatverdacht“ gegen den Syrer auch in dieser Sache, teilte der Generalstaatsanwalt in Düsseldorf am Donnerstag mit.

Wichtigstes Beweismittel ist ein beschlagnahmter Schuh des Verdächtigen. Daran seien sowohl Blutspuren der Opfer der Fitnessstudio-Attacke mit vier Schwerverletzten als auch des an Ostern getöteten Partygasts festgestellt worden, sagte Anna Stelmaszczyk, Referatsleiterin im NRW-Justizministerium. Die Zentralstelle Terrorismusverfolgung des Landes hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Denn auf dem Mobiltelefon des 26-Jährigen seien Texte und Bilder gefunden worden, die auf den ersten Blick auf einen islamistischen Bezug hindeuteten, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) im Innenausschuss.

Doch warum soll der 26-Jährige die eine oder gar beide Taten verübt haben? Die Ratlosigkeit zu dieser Frage war dem sonst eher zupackend auftretenden NRW-Innenminister am Donnerstag anzumerken. Der 26-Jährige sei vor sieben Jahren nach Deutschland gekommen und habe Asyl beantragt, berichtete Reul. „Sieben Jahre war der unauffällig, sieben Jahre ist nichts passiert.“ Bis auf zwei kleinere Vergehen sei er in der ganzen Zeit nie aufgefallen. In der Untersuchungshaft schweigt der Mann. Das sei „untypisch für einen Attentäter, der seine Tat einordnen will“, sagte Reul. Hinweise auf weitere Taten des 26-Jährigen gibt es derzeit nicht. dpa