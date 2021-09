Hilfsgüter gelandet

Genf/Kabul. Das Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen hat von den Taliban in Afghanistan ein Ende ihrer Angriffe gegen Demonstranten gefordert. Das Blutvergießen nütze niemandem, sagte Sprecherin Ravina Shamdasani am Freitag in Genf. „Es wird nicht dazu beitragen, die Gesellschaft zu einen und zu stabilisieren“, warnte sie.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Laut Shamdasani hat die Gewalt der militant-islamistischen Taliban gegen friedliche Proteste in den vier Wochen seit ihrer Machtübernahme im Land zugenommen. Dem Menschenrechtsbüro liegen bislang Berichte über vier Tote vor. Zudem sprach Shamdasani von Dutzenden Verletzten und Verhafteten, darunter Frauen und Journalisten. Die Taliban würden Demonstranten mit Schüssen auseinandertreiben, sie schlagen und einsperren. Es fänden auch Razzien statt, um Protest-Teilnehmer ausfindig zu machen. Die Taliban verboten am Mittwoch vorerst alle weiteren Proteste und drohten mit ernsthafter Strafverfolgung.

Unterdessen ist ein zweiter Passagierflug von Qatar Airways am Freitag in Kabul gelandet. Das berichtete der TV-Sender CNN unter Berufung auf Fernsehbilder des arabischen Senders Al-Dschasira. Nach der Landung seien Hilfsgüter entladen worden, hieß es weiter. Es sei unklar, ob Passagiere mit demselben Flug das Land verlassen könnten. Im Rahmen eines Evakuierungsflugs am Donnerstag waren laut CNN mehr als 100 ausländische Staatsbürger ausgeflogen worden, darunter nach Angaben des Auswärtigen Amtes auch 15 deutsche Staatsangehörige. dpa