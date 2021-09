Heftige Kritik an Steuerportal

Berlin/Mannheim. Im Schatten der Bundestagswahl war die Kritik am neuen Meldeportal gegen Steuerbetrug aus Baden-Württemberg lautstark. Nun zeigt sich: Die Idee könnte kein Einzelfall bleiben. Auch wenn anonyme Hinweise für die meisten Deutschen nicht in Frage kommen.

Der bayerische Wirtschaftsminister und Spitzenkandidat der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, sagte dieser Redaktion: „Das neue Portal ist an Peinlichkeit nicht zu überbieten. Die Menschen aufzufordern, sich gegenseitig zu überwachen und zu denunzieren, ist das Letzte, was diese Republik im Moment braucht.“ Es sei besonders verwunderlich, dass dieser Vorstoß ausgerechnet von den Grünen komme, „die den Staat früher immer unter den Generalverdacht gestellt haben, er sei den Bürgern gegenüber zu übergriffig“. Jetzt stelle man plötzlich die Bevölkerung unter Generalverdacht.

Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) hatte das Meldeportal am Montag freischalten lassen, um den Kampf gegen Steuerbetrüger zu verstärken. Bayaz verwies darauf, dass es ähnliche Projekte auch in anderen Bundesländern gebe, nur nicht online.

Hubert Aiwanger forderte eine grundsätzlich andere Strategie, um Steuerbetrug einzudämmen. „Der Staat sollte eher die Ursachen aus dem Weg räumen, die teilweise zu Steuerdelikten führen“, so Aiwanger. Der Landeswirtschaftsminister schlug vor, die Obergrenze bei Minijobs von 450 auf 600 Euro anzuheben. Aiwanger: „Der Mindestlohn steigt, für die 450 Euro kann ein Minijobber aber immer weniger Arbeit leisten. Das geht an der Lebensrealität immer mehr vorbei und führt eventuell zu Schwarzarbeit.“

Bürger bleiben skeptisch

Schleswig-Holsteins Finanzministerin Monika Heinold sagte „Welt“ und dem „Handelsblatt“: „Bei der Digitalisierung der Verwaltung sollten wir möglichst keinen Bereich ausnehmen.“ In diesem Sinne prüfe die Landesregierung auch die Einrichtung eines entsprechenden Online-Portals.

Für die meisten Menschen in Deutschland kommt ein anonymer Hinweis auf Steuerbetrüger allerdings nicht in Frage. 59 Prozent der Befragten antworteten bei einer Umfrage des Instituts YouGov, ein solcher Tipp ans Finanzamt sei für sie nicht wahrscheinlich. „Zu mehr Steuergerechtigkeit kann und wird ein solches Portal nicht führen“, sagte der Präsident der Bundessteuerberaterkammer, Hartmut Schwab, der „Bild“-Zeitung. „Online geht immer alles viel schneller und hemmungsloser. Da ist der ehemalige Arbeitgeber, das Konkurrenzunternehmen, der nervende Nachbar und sicher auch der untreue Ehepartner schnell mit einem Klick angeschwärzt.“ Er gehe davon aus, dass man sich in dem Bundesland durch „jede Menge irrelevanter Meldungen“ kämpfen müsse. (mit dpa)