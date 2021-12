Haseloff wendet AfD-Triumph ab

Es ist eine Richtungsentscheidung, der böse hätte enden können. Die rechtspopulistische AfD hätte in Sachsen-Anhalt zum ersten Mal in Deutschland bei einer Landtagswahl stärkste Kraft werden können. Aber dann holt die CDU von Reiner Haseloff auf. Bei der Landtagswahl im Juni verbessert sich die CDU deutlich auf 37,1 Prozent – trotz wenig Rückenwind aus dem Bund. Die AfD (20,8 Prozent) bleibt dennoch zweitstärkste Kraft. Am 16. September wird Haseloff als Landeschef wiedergewählt und sein schwarz-rot-gelbes Regierungsteam vereidigt. Es regiert eine Deutschland-Koalition.

