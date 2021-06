Hardliner Naftali Bennett greift nach der Macht

Tel Aviv. Kurz nach dem ersten Rennen ging auch schon das zweite los. Die acht Parteien, die den israelischen Langzeit-Regierungschef Benjamin Netanjahu nach zwölf Jahren durchgängiger Amtszeit ablösen wollen, hatten sich Mittwochabend in letzter Sekunde zu einer Einigung durchgerungen. Damit war die fünfte Neuwahl in Folge vorerst abgewendet. Am Morgen danach begann jedoch der nächste Wettlauf mit der Zeit. Oppositionsführer Jair Lapid setzte alles daran, so bald wie möglich das Parlament zu einer Vertrauensabstimmung zusammenzutrommeln.

Dieses Votum ist notwendig, um die Regierung zu vereidigen. Je später es abgehalten wird, desto länger ist Netanjahu noch im Amt – und umso größer ist das Risiko, dass er noch einen Abtrünnigen im „Block des Wandels“ findet. Netanjahu und seine Verbündeten üben seit Tagen großen Druck auf alle Rechtsgesinnten im Anti-Netanjahu-Lager aus, damit sie „nach Hause zurückkehren“ – und ihm eine weitere Amtszeit sichern.

Einer schien bereits am Mittwoch schwach zu werden. Nir Orbach, Parlamentarier der rechtsgerichteten Jamina-Fraktion unter Naftali Bennett, deutete laut mehreren israelischen Medienberichten an, der neuen Koalition keine Stimme geben zu wollen. Die Regierung braucht aber jeden einzelnen ihrer Parlamentarier, um das Vertrauensvotum zu überstehen. Sie verfügt lediglich über 61 von 120 Sitzen im Parlament. Fällt nur einer aus ihren Reihen um, dann fällt die ganze Koalition – und das Land steuert erst recht auf Neuwahlen zu.

Streit um Yariv Levin

Eine kritische Rolle spielt dabei Parlamentspräsident Yariv Levin. Der Likud-Politiker gilt als treuer Netanjahu-Mann. Zugleich ist er Hüter der Tagesordnung des Parlaments. Er kann sich weigern, Sondersitzungen einzuberufen oder bestimmte Punkte auf die Agenda zu setzen – und so das Vertrauensvotum hinauszögern. Lapid und die anderen sieben Parteien im „Block des Wandels“ setzten sich deshalb für die Ablöse Levins ein. Ein Abgeordneter aus Lapids Zukunftspartei sollte seinen Platz übernehmen – und die Vertrauensabstimmung schon kommenden Montag auf die Tagesordnung setzen. Die für die Ablöse nötigen Unterschriften hatten die Fraktionen bereits Donnerstagmorgen gesammelt. Doch dann zog Nir Orbach seine Zusage zurück – und brachte damit die Ablöse Levins zu Fall.

Das ist nur ein Signal dafür, wie fragil die neue Regierung ist. Um ein Haar wären die Koalitionsgespräche gescheitert. Die Jamina-Vertreterin Ajelet Schaked hatte im Endspurt plötzlich neue Forderungen aufgestellt, sie drohte mit dem Platzen der Gespräche. Auch die arabische Kleinpartei Raam machte sich rar. Es dauerte bis kurz vor Mitternacht, bis die Hürden genommen und die Unterschriften aller acht Partner zusammen waren.

Befürworter des Siedlungsbaus

Bennett zählte vor nicht zu langer Zeit selbst zu Netanjahus engsten Vertrauten. Er führte fünf verschiedene Ministerien in Likud-geführten Regierungen. Im Jahr 2019 warf Netanjahu ihn und seine Weggefährtin Ajelet Schaked hinaus. Das war nicht die einzige Demütigung, die beide Politiker durch Netanjahu erfuhren. Wenn Bennett, dessen Partei bei der Wahl im März nur sieben Parlamentssitze erlangte, nun Premierminister wird, während Netanjahus Likud-Partei mit 30 Mandaten in die Opposition ziehen muss, ist das auch eine ganz persönliche Genugtuung für den 49-Jährigen.

Was seine Gesinnung betrifft, verbindet Bennett sehr viel mit Netanjahu und deutlich weniger mit Lapid, der die nun entstehende „Regierung der Einheit“ geschmiedet hat. Der frühere Hightech-Unternehmer und Multimillionär Bennett verfolgt eine neoliberale Wirtschaftspolitik. Als Siedlerlobbyist setzt er sich für weitere Verbauung des von Israel besetzten Westjordanlandes ein. Auch innerhalb Israels Grenzen verfolgte Bennett eine Politik, die klarstellte, wer der Herr im Haus ist und wer sich unterzuordnen hat. Er und Schaked waren die treibenden Kräfte hinter dem umstrittenen Nationalstaatsgesetz 2018, das unter anderem die hebräische Sprache zur alleinigen Nationalsprache erklärte. Was ihre Haltung zum Iran betrifft, dürften sich Bennett und Lapid wenig voneinander unterscheiden. Anders könnte es sich bei den Waffenstillstandsverhandlungen mit der Hamas verhalten. „Terroristen muss man töten, nicht freilassen“, sagte Bennett einmal. Sein ganzes Leben lang habe er daran gearbeitet, beide Teile dieses Satzes zu erfüllen.

