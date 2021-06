Wladimir Putin war bereits mit seinen amerikanischen Gastgeschenken – einem Büffel aus Glas und einer handgefertigten Piloten-Sonnenbrille – auf dem Weg zum Genfer Flughafen. Da zog Joe Biden in der Schweizer Abendsonne sein Sakko aus und bilanzierte vor Journalisten das wenige Stunden vorher beendet Gipfeltreffen mit dem russischen Präsidenten so: „gut“ und „positiv“ im Ton. Und klar in der

...