Haltung zu Cannabis beeindruckt die Nachbarn

Paris/London. Von allen Punkten, auf die sich die neue Regierungskoalition in Deutschland geeinigt hat, erschien einer der französischen Zeitung „Le Figaro“ so frappierend, dass sie ihn auf die Titelseite setzte: „Deutschland wird Cannabis legalisieren“. Abgesehen davon steht die neue Regierung dem konservativen Blatt zufolge für Kontinuität mit kleinen Änderungen. Die finanzpolitischen Diskussionen mit dem Partner dürften künftig nicht einfacher werden, sitzt mit dem Liberalen Christian Lindner doch künftig ein für strikte Finanzpolitik plädierender „Falke“ auf dem Geldtopf der Deutschen: Man hat in Paris nicht vergessen, dass er sich gegen den deutsch-französischen Vorschlag für einen Europäischen Aufbauplan zum Ausweg aus der Corona-Krise gestemmt hatte.

In mehreren Beschlüssen zur Europapolitik kann Frankreich sich wiederum wiederfinden – von transnationalen Listen bei den Europawahlen bis zu einem Initiativrecht des EU-Parlaments. Die neue Regierung sei bereit dazu, „die strategische Souveränität Europas voranzubringen“, lobte die auflagenstarke Regionalzeitung „Ouest France“. Auch der französische Europa-Staatssekretär Clément Beaune begrüßte den Koalitionsvertrag als „ein sehr engagiertes Abkommen zugunsten Europas“. Dass der Ton gegenüber China als „systemischem Rivalen“ und auch Russland härter ist und dies unter einer Außenministerin Annalena Baerbock zum Tragen kommen dürfte, entspricht ebenfalls der Linie von Präsident Emmanuel Macron, der auf ein selbstbewusstes Auftreten gegenüber Großmächten pocht.

Nicht zuletzt erscheint es als positives Zeichen für die Achse Paris – Berlin, dass Olaf Scholz seinen ersten Auslandsbesuch als Bundeskanzler der Tradition gemäß in der französischen Hauptstadt absolvieren will. Die Visite wird wenige Wochen vor dem Start der EU-Ratspräsidentschaft Frankreichs ab Januar 2022 stattfinden.

London sieht liberalere Haltung

Mit Blick auf die Bundestagswahl erwarteten die Briten lange Zeit einen „Merkelismus ohne Merkel“, der für Stabilität stand, aber auch für die unflexible Haltung Europas, erklärte Joël Reland, Experte für internationale Beziehungen beim Think Tank „UK in a changing Europe“. Doch nun erkennen sie, dass sich etwas ändern wird, sagte Marius Ostrowski, Politologe am Robert Schuman Centre for Advanced Studies. „Denn obwohl sich Scholz als eine Fortsetzung von Merkel inszeniert, ist er eben doch Mitglied der SPD.“

Wie der Wandel in Deutschland aussehen könnte, beschreibt die konservative Tageszeitung „The Telegraph“. Sie nimmt an, dass die Regierung unter der Führung von Scholz das Land in eine liberalere Richtung lenken wird und verweist auf die Pläne, Cannabis zu legalisieren. Die liberale Online-Tageszeitung „The Independent“ hebt hervor, dass die Berliner Koalitionsregierung dem Klimanotstand oberste Priorität einräumen wird, indem sie aus der Kohleverstromung aussteigt und erneuerbare Energien ausbaut. Themen also, die auch in Großbritannien immer wichtiger werden.

Die Tageszeitung „The Times“ geht auf die Bedeutung der neuen Regierung im Zusammenhang mit dem umstrittenen Nordirland-Protokoll ein. „Deutschlands neue Staats- und Regierungschefs befürworten eine harte europäische Reaktion, wenn Großbritannien Elemente des Nordirland-Protokolls ablehnt.“ Mit der Klausel im Brexit-Vertrag hatten London und Brüssel eine Lösung gefunden, um sichtbare Kontrollen an der Grenze zwischen der Republik Irland und Nordirland zu verhindern. Im Gegenzug sollten Würstchen und andere Waren, die von Großbritannien nach Nordirland transportiert werden, kontrolliert werden.