Habeck Vizekanzler, nicht Lindner

Berlin/Mannheim. In der neuen Bundesregierung soll Robert Habeck von den Grünen Vizekanzler und damit Stellvertreter des designierten Bundeskanzlers Olaf Scholz werden – und nicht Christian Lindner (FDP), wie in der Dienstagausgabe fälschlicherweise gemeldet. Der Parteichef der Liberalen soll Stellvertreter Habecks werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Porträt über Christine Lambrecht war zudem die Formulierung „Anwältin aus Mannheim“ unpräzise: Zwar wurde die kommende Verteidigungsministerin in der Quadratestadt geboren und hat hier teilweise studiert. Als Anwältin war sie allerdings in Viernheim in ihrem Wahlkreis Bergstraße tätig. Wir bitten, das zu entschuldigen. lok