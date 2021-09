Gutes Omen für Olaf Scholz?

Oslo. Überglückliche Sozialdemokraten, die frenetisch den Namen ihres Spitzenkandidaten rufen und den kommenden Regierungschef stellen werden: Szenen wie in Norwegen dürfte sich auch die SPD bei der Bundestagswahl in knapp zwei Wochen wünschen. Nach dem Sieg bei der norwegischen Parlamentswahl macht sich die sozialdemokratische Arbeiterpartei auf, eine von ihr angeführte Regierungskoalition auf den Weg zu bringen. Parteichef Jonas Gahr Støre ließ am Dienstag keinen Zweifel daran, dass er die Sozialdemokratie wieder auf dem Vormarsch sieht.

Der 61-Jährige sah im Erfolg seiner Partei auch ein Zeichen über die norwegischen Grenzen hinaus. „Ich meine, dass das zeigt, dass die Sozialdemokratie zurückkommt – in einer etwas neuen Form, aber als führende politische Kraft.“ Man habe gesehen, dass Sozialdemokraten beim Klima- und Umweltschutz sowie bei der damit verbundenen Umstellung der Industrie punkten könnten.

Starke Bündnispartner

Jonas Gahr Støre, Vorsitzender der Sozialdemokraten in Norwegen. © dpa

Die Arbeiterpartei war am Montag klar stärkste Kraft geworden, fuhr allerdings das zweitschlechteste Wahlergebnis der vergangenen knapp 100 Jahre ein. Sie kam nach vorläufiger Auszählung aller Stimmen auf 26,4 Prozent, nur 2001 waren es weniger gewesen. Doch Støre kann auf starke Bündnispartner zählen. Seine bevorzugten Koalitionspartner, das Zentrum und die Sozialistische Linke, kommen nach Zugewinnen auf 13,6 und 7,5 Prozent.

Dieses Mitte-links-Bündnis kommt zusammen auf 89 der 169 Sitze im Parlament in Oslo. Damit stehen alle Zeichen auf Regierungswechsel. Die seit 2013 regierende Konservative Erna Solberg gratulierte Støre noch am Wahlabend zum Sieg. Ihre Partei Høyre rutschte den vorläufigen Zahlen zufolge von 25,0 auf 20,4 Prozent ab, womit sie neun Mandate verlieren dürfte. dpa

