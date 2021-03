Südwest. Der Landesvorstand der Südwest-Grünen will an diesem Donnerstag die offizielle Entscheidung treffen, mit wem man Koalitionsgespräche aufnehmen wird. Es geht um die Frage, ob die Grünen eine Neuauflage der Koalition mit der CDU oder doch ein Ampelbündnis bevorzugen. Der Vorstand werde sich am Donnerstagmorgen (08.00) digital zusammenschalten und über die Empfehlung des Verhandlungsteams um Ministerpräsident Winfried Kretschmann entscheiden, teilte die Partei am Mittwoch in Stuttgart mit. Anschließend werde die Landtagsfraktion informiert. Danach werde sich das Sondierungsteam mit den potenziellen Koalitionspartnern im Stuttgarter Haus der Architekten treffen. Gegen 15.00 Uhr soll es dann ein Pressestatement geben.

