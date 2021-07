Grünen-Liste abgelehnt

Saarbrücken/Bremen. Der Landeswahlausschuss im Saarland hat die Landesliste der Grünen für die Bundestagswahl abgelehnt. Grund sei der Ausschluss von Delegierten bei der Aufstellungsversammlung zur Liste, teilte die Landeswahlleitung am Freitag nach einer mehrstündigen Sitzung des Landeswahlausschusses mit. Die saarländischen Grünen können nun Beschwerde beim Bundeswahlausschuss einlegen. Entschieden wird voraussichtlich am 5. August.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die zurückgewiesene Liste war am 17. Juli im zweiten Anlauf aufgestellt worden. Dabei wurde Jeanne Dillschneider an die Spitze gewählt. Von der Entscheidung waren aber 49 Delegierte aus dem Ortsverband Saarlouis ausgeschlossen worden. Beim ersten Versuch am 20. Juni war der aus Saarlouis stammende Ex-Landesparteichef Hubert Ulrich zum Spitzenkandidaten gewählt worden. Ein Schiedsgericht hatte die Wahl für ungültig erklärt, unter anderem wegen eines Verstoßes gegen das Frauenstatut der Partei.

Die AfD darf mit ihrer Bremer Landesliste nicht bei der Bundestagswahl antreten. Der Landeswahlausschuss lehnte die Zulassung ab, weil die eidesstattliche Erklärung der Schriftführerin der Wahlversammlung fehlte. dpa