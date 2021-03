Stuttgart/Mainz. Vor den Landtagswahlen am 14. März liegen die Grünen in Baden-Württemberg und die SPD in Rheinland-Pfalz neuen Umfragen zufolge vorn. Im Südwesten haben die Grünen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann mit 33 Prozent einen komfortablen Vorsprung vor der CDU. Die Partei der Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann kommt nur noch auf 25 Prozent. Damit verliert sie zwei Punkte im Vergleich zur Umfrage von Infratest dimap vor vier Wochen. Die Grünen büßen einen Zähler ein. Die AfD steigert sich um zwei Punkte auf zwölf Prozent. Die FDP (plus eins) erreicht zehn Prozent. Die SPD verliert einen Zähler und liegt gleichauf mit den Liberalen. Die Linke (plus eins) würde mit vier Prozent nicht den Sprung in den Landtag schaffen.

In Rheinland-Pfalz käme die SPD auf 30 Prozent (unverändert), die CDU würde mit ihren 28 Prozent drei Zähler einbüßen im Vergleich zum Rheinland-Pfalz-Trend der Vorwoche. Die Grünen bleiben bei zwölf Prozent. Die AfD kann keinen Boden gutmachen und liegt mit neun Prozent gleichauf mit der FDP, die zwei Punkte hinzugewann. Die Linke verharrt bei drei Prozent, den Freien Wählern gelänge mit fünf Prozent (plus eins) der Einzug in das Landesparlament. dpa