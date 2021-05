Grüne trotz leichter Verluste in der politischen Stimmung ausgesprochen stark

Mannheim. Politische Stimmung in Deutschland

AdUnit urban-intext1

Politbarometer Vom 18.05. bis 20.05.2021 hat die Forschungsgruppe Wahlen 1.229 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte in Deutschland telefonisch befragt; dabei wurden Festnetz- und Mobilfunknummern berücksichtigt. Nächstes bundesweites Politbarometer: Donnerstag, der 10.06.2021.

Vier Monate vor der Bundestagswahl bleiben die Grünen trotz leichter Verluste in der politischen Stimmung ausgesprochen stark. Die Union kommt auf ein neues Stimmungstief, SPD und FDP legen leicht zu, die AfD ist stabil, die Linke verliert etwas. Ende Mai wird die CDU/CSU noch bei 24% (-2) gemessen, die SPD erreicht 15% (+1), die AfD 7% (+/-0), die FDP 11% (+2) und die Linke 6% (-1). Die Grünen kommen auf 31% (-1), die Freien Wähler auf 4% und die sonstigen Parteien zusammen auf 3%.

Da mit Umfragen immer nur Stimmungen in der Bevölkerung zum Zeitpunkt der Befragung gemessen werden, sind Schlussfolgerungen auf eine mögliche Wahlentscheidung an einem weit entfernt liegenden Wahltag nicht zulässig.

Die Politbarometer-Ergebnisse sind wie immer politisch nicht gewichtet. Ein Vergleich der Wahlabsichtsfrage und der Sympathiemessungen der Politbarometer-Untersuchungen mit den politisch gewichteten Ergebnissen anderer Institute ist daher nur bedingt möglich. Aus diesem Grund veröffentlicht das Politbarometer die „Projektion“, bei der die in den aktuellen Untersuchungen gemessenen politischen Stimmungen auf ein Wahlergebnis für eine Bundestagswahl übertragen werden, falls diese am nächsten Sonntag stattfinden würde.

AdUnit urban-intext2

Dieser errechneten Projektion liegen Erkenntnisse über die langfristige, sozial-strukturell begründete Stabilität im Wählerverhalten bei Bundestagswahlen zugrunde sowie Erkenntnisse über den theoretischen Ausgang einer Bundestagswahl unter „normalen“ Bedingungen, d. h. ohne die Überzeichnungen in der aktuell gemessenen politischen Stimmung. Neben strukturellen Faktoren werden zudem taktisches Verhalten sowie die fehlende Bekenntnisbereitschaft von Anhängern der Parteien an den Rändern des Parteienspektrums berücksichtigt.

In der Politbarometer-Projektion gibt es für die CDU/CSU ein neues historisches Tief, die Grünen hätten leichte Verluste. SPD, AfD und Linke sind unverändert, die FDP könnte im Vergleich zu Anfang Mai etwas zulegen. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, würde die CDU/CSU nur noch 24% (-1) erreichen, die SPD käme weiterhin auf 14% (+/-0) und die AfD auf 11% (+/-0). Die FDP schafft mit 11% (+1) ihren besten Wert in dieser Legislaturperiode, die Linke kommt auf 7% (+/-0). Die Grünen lägen mit 25% (-1) knapp vor der der Union, die Freien Wähler kämen auf 3% und alle anderen Parteien zusammen auf 5%. Mehrheiten gäbe es bei einem solchen Ergebnis für Schwarz-Grün bzw. Grün-Schwarz sowie für eine Koalition aus Grünen, SPD und FDP. Für eine CDU/CSU-SPD-Koalition oder für Grün-Rot-Rot würde es klar bzw. ganz knapp nicht reichen.

AdUnit urban-intext3

Zufriedenheit mit der Bundesregierung

AdUnit urban-intext4

Bei der Leistungsbewertung schafft die Bundesregierung mit 0,9 (Apr: 0,7; Mai-I: 0,9) auf der +5/-5-Skala (sehr zufrieden bis sehr unzufrieden) in etwa ihr Durchschnittsniveau der laufenden Legislaturperiode – nachdem sie im letzten Jahr meist weitaus besser, vor der Corona-Krise aber auch schlechter eingestuft wurde als heute. In der Einzelkritik erreicht die CDU/CSU 0,9 (Apr: 0,5; Mai-I: 0,8), die SPD wird bei 0,6 (Apr: 0,3; Mai-I: 0,7) verortet.

Arbeit von Bundesregierung und Bundeskanzlerin

„Alles in allem“, also von der Tagespolitik stärker entkoppelt, bescheinigen 66% (Apr: 60%; Mai-I: 62%) der Befragten der Bundesregierung einen überwiegend guten Job, 29% (Apr: 36%; Mai-I: 34%) sprechen von eher schlechter Arbeit.

Angela Merkel bewegt sich bei dieser Gesamtbilanz zurzeit weiter über dem sehr guten Schnitt ihrer gesamten Amtszeit seit 2005: „Alles in allem eher gut“ sagen zurzeit 80% (Apr: 76%; Mai-I: 77%) der Befragten, 18% (Apr: 21%; Mai-I: 21%) sehen Merkels Arbeit als Kanzlerin unterm Strich eher kritisch.

Bewertung von Koalitionsmodellen und Regierungsführung

Bei der Bewertung denkbarer Koalitionsmodelle mit jeweils einer bestimmten Führungspartei gibt es durchweg große Vorbehalte: Ein CDU/CSU-SPD-Bündnis wird ähnlich deutlich abgelehnt wie Schwarz-Grün unter Führung der Union. Noch mehr Distanz gibt es – dann jeweils mit den Grünen an der Spitze – gegenüber Grün-Schwarz, einer Ampel oder Grün-Rot-Rot. Konkret fänden es 32% der Deutschen gut, aber 48% schlecht, wenn es zu Schwarz-Grün unter Unionsführung käme, 18% wäre das egal. Eine schwarz-rote Koalition lehnen 49% ab (gut: 26%; egal: 21%) und Grün-Schwarz unter der Führung der Grünen 56% (gut: 32%; egal: 10%). Im Detail sehen 77% der Unionsanhänger diese grün-geführte Variante kritisch, umgekehrt lehnen 46% der Grünen-Anhänger eine Koalition ihrer Partei mit der CDU/CSU an der Spitze explizit ab. Eine Regierung aus Grünen, SPD und FDP unter grüner Führung fänden 59% aller Befragten schlecht (gut: 23%; egal: 16%) und 65% sind gegen eine Koalition der Grünen mit den Juniorpartnern SPD und Linke (gut: 23%; egal: 10%).

Wenn sich die Befragten zwischen einer Unions- oder einer Grünen-geführten Bundesregierung entscheiden müssten, und dabei keine weiteren Koalitionspartner genannt werden, wäre 56% (Mai-I: 50%) die CDU/CDU als führende Regierungspartei lieber und 38% (Mai-I: 39%) die Grünen. Neben den allermeisten Unions-, AfD-, FDP- und Freien-Wähler-Anhängern bevorzugt hier auch eine Mehrheit der SPD-Anhänger die Union. Unter Grünen-Anhängern sind dies umgekehrt die allerwenigsten.