Große Probleme bei der Terrorbekämpfung

Der Anti-Terror-Einsatz in Castrop-Rauxel wirkt wie ein Weckruf. Dass es eine diffuse, nicht unerhebliche Gefährdungslage gibt, die vom islamistischen Terrorismus ausgeht, ist nicht neu. Aber ohne solche Ereignisse gerät das in den Hintergrund der Debatten, und man hat den Eindruck, die Politik habe es nicht so richtig auf dem Schirm. Denn die deutsche Terrorbekämpfung ist im Hinblick auf ihre

...