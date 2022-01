Große Mehrheit begrüßt zweite Amtszeit für Steinmeier

Mannheim. Frank-Walter Steinmeier hat in seiner Karriere schon so manche Tiefen erlebt, es sei nur an seine Wahlschlappe als Kanzlerkandidat 2009 gegen Angela Merkel erinnert. Ganz unten ist er damals aber auch nicht gelandet, Steinmeier wurde SPD-Fraktionschef und kehrte 2013 in sein früheres Amt als Außenminister zurück, das er 2017 wieder aufgab, um Bundespräsident werden zu können. „Das Amt passt natürlich zu Steinmeier, der ja schon immer eine gewisse präsidentielle Aura verströmte“, sagt Matthias Jung von der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen. Deshalb ist es für ihn keine Überraschung, dass 86 Prozent der Deutschen eine zweite Amtszeit des Westfalen begrüßen. Zu Beginn seines Einzugs ins Schloss Bellevue waren es „nur“ 76 Prozent. „Bundespräsidenten polarisieren in der Regel nicht und sind ja meistens auch sehr populär“, sagt Jung. „Der Menschenfischer Johannes Rau und der Ruck-Redner Roman Herzog waren aber noch beliebter.“

Merz bleibt umstritten

Auch ziemlich beliebt in der Bevölkerung ist Kanzler Olaf Scholz. Er belegt im Ranking der zehn populärsten Politiker in Deutschland Platz zwei hinter Angela Merkel, die immer noch die Spitze anführt, obwohl sie das Kanzleramt ja verlassen hat. Interessant ist, dass Scholz über die Parteigrenzen hinweg ankommt, aber in den eigenen Reihen mit plus 3,4 auf der Skala von plus fünf bis minus fünf einen besonders guten Wert erzielt. Auf eine derartig große Unterstützung innerhalb der SPD-Anhängerschaft konnte zum Beispiel der frühere Kanzler Gerhard Schröder nicht bauen. „Scholz erfährt in der breiten Mitte der Gesellschaft große Unterstützung“, sagt Wahlforscher Jung. 65 Prozent der Befragten sind mit der Arbeit von Olaf Scholz und seiner Ampelkoalition zufrieden. Die gemeinsame Arbeit der Regierung wird mit plus 1,1 bewertet, am besten schneidet die SPD (1,3), die FDP kommt auf 0,9 Prozent, bei den Grünen sind es 0,5.

Nicht richtig auf die Beine kommen die Unionsparteien, sie legen zwar in der Sonntagsfrage um einen Zähler zu, aber 22 Prozent sind für ihre früheren Maßstäbe natürlich indiskutabel. Die drei Abstimmungen in der ersten Jahreshälfte (Saarland, Schleswig-Holstein, NRW) werden Aufschluss darüber geben, ob sich der bundesweite Absturz der Union im September 2021 auch bei den Landtagswahlen fortsetzen wird.

Dass es für die CDU mit ihrem designierten neuen Vorsitzenden Friedrich Merz besser laufen könnte, bezweifelt knapp die Hälfte der Deutschen. Deutlich zuversichtlicher sind die CDU-Anhänger, mehr als zwei Drittel versprechen sich von Merz die Wende. „Diese bestehen aber nur noch aus dem härtesten Kern. Vor ein paar Jahren war die Zahl ja noch doppelt so groß. Viele Merkel-Wähler sind jetzt zu Scholz übergelaufen“, sagt Jung.

Der Wahlforscher sieht auf die Union aber auch ein strategisches Problem zukommen. „Grundsätzlich sind die Ampel-Parteien in der Einzelbetrachtung für die Wähler von CDU und CSU nicht sehr attraktiv. Der Politik-Mix aus SPD, Grünen und FDP ergibt aber einen eher mittigen Kurs, dem auch Unionsanhänger etwas abgewinnen können.“

Da in der Dreier-Koalition die Grünen eher den linken Flügel abdecken, dürfte im Unionslager auch ein Bündnis der Schwarzen mit den Grünen die Gedankenspiele nicht mehr so dominieren wie noch vor der Bundestagswahl. Gefragt nach der gewünschten Koalition nach der nächsten Bundestagswahl spielt Schwarz-Grün bei den Deutschen so gut wie keine Rolle mehr. Favorisiert werden Rot-Grün, die Ampel, Schwarz-Gelb oder sogar eine Wiederauflage der großen Koalition. Doch das ist alles Zukunftsmusik.

Genervt von Corona

Die Deutschen sind langsam genervt von Corona. Mehr als die Hälfte der Befragten – und damit deutlich mehr als im September – meint, dass sie die Pandemie sehr stark (18 Prozent) oder stark (35 Prozent) belastet. Knapp ein Drittel – und damit wessentlich weniger als zuletzt – sind für eine Verschärfung der Corona-Regeln. Dagegen ist die Mehrheit für eine allgemeine Impfpflicht mit 62 Prozent ungebrochen, sie ist allerdings im Vergleich zur Dezember-Umfrage (68 Prozent) kleiner geworden. Kein Verständnis hat die überwältigende Mehrheit für die Proteste und Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen: 78 Prozent lehnen sie ab. Lediglich in der AfD-Anhängerschaft befürwortet eine deutliche Mehrheit – nämlich 84 Prozent – den Widerstand gegen die Corona-Regeln.