Große Impflücken in Europa

Brüssel. Pünktlich zum Ferienstart hatte Ursula von der Leyen eine Nachricht, die viele Urlauber interessieren dürfte: Fast 60 Prozent der erwachsenen Bevölkerung im vereinten Europa seien mindestens einmal geimpft, erklärte die Kommissionspräsidentin in Brüssel. Der „große Schritt vorwärts“ beim Impfen könnte so manchen Touristen beruhigen, der jetzt in europäische Nachbarländer reist. Die Lage ist nicht viel anders als bei uns? Die Bilanz hat leider einen großen Haken – hinter der Erfolgsmeldung verbergen sich bedrohliche Unterschiede beim Impffortschritt in Europa.

Spitzenreiter Malta, die sonnenreiche Urlaubsinsel im Mittelmeer, hat mit 66 Prozent voll geimpfter Bürger fast Herdenimmunität erreicht. Aber Schlusslicht Bulgarien, ebenfalls ein beliebtes Reiseziel, liegt erst bei 14 Prozent. Die Daten der EU-Gesundheitsbehörde, die unsere Redaktion ausgewertet hat, zeigen: Trotz der zentralen Impfstoffbeschaffung durch die EU gibt es jetzt ein deutliches West-Ost-Gefälle. Es könnte die gemeinsame Öffnung nach der Pandemie gefährden, den Wirtschaftsaufschwung auf dem Kontinent verzögern.

Zögerliche Impfbereitschaft

Laut Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen – hier im April 2021 während einer Pressekonferenz bei einem Besuch des Pharmaunternehmens Pfizer in Puurs – sind 60 Prozent der Erwachsenen in der EU mindestens einmal geimpft. © dpa

Sicher ist: Die Ankündigung der EU-Spitzen, Ende Juli würden 70 Prozent der Erwachsenen geimpft sein, ist gar nicht überall zu halten. Verliert Europa den Wettlauf mit der Delta-Variante? Experten der EU-Kommission sind alarmiert. „Ein Grund für den langsamen Impffortschritt in einigen Ländern ist die zögerliche Impfbereitschaft“, sagte ein Sprecher der EU-Kommission unserer Redaktion. An fehlendem Impfstoff liege es nicht. Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides bereist jetzt Problemländer und macht dort Druck. „Impfungen retten Leben“, erklärte sie bei einem Besuch in der bulgarischen Hauptstadt Sofia. An die Bürger richtete sie den dringenden Appell, sie sollten sich impfen lassen, damit sie wieder frühere Freiheiten genießen könnten.

Schließlich war es das erklärte Ziel, durch den gemeinsamen Impfstoffkauf in der EU auch bei der Immunisierung im Gleichschritt zu gehen. Zum Gutteil hat das funktioniert: In den Mitgliedstaaten haben nach EU-Daten jetzt im Schnitt 58 Prozent der Menschen ab 18 Jahren mindestens eine Spritze erhalten, 35 Prozent haben bereits vollen Impfschutz. Deutschland liegt leicht darüber mit 61 Prozent einmal Geimpften und 37 Prozent vollständig Immunisierten. Ähnlich wie hierzulande sieht es in vielen Staaten Westeuropas aus – auch Frankreich, Italien oder die Niederlande haben ihre Startprobleme überwunden.

Aber warum hinken andere Länder so hinterher? In Bulgarien haben erst 16 Prozent der Erwachsenen wenigstens einen Piks bekommen. Rumänien meldet 29,6 Prozent Erstgeimpfte. Auch Kroatien, Lettland, Litauen oder die Slowakei liegen deutlich zurück. Zum Teil sind selbst die über 80-Jährigen noch immer nicht geschützt, in Bulgarien und Rumänien hat nicht mal jeder Fünfte dieser Altersgruppe eine Spritze erhalten. Das Beispiel Bulgarien zeigt, wie bei den Impftrödlern meist mehrere Faktoren zusammenkommen: Am Jahresanfang war der Impfstoff noch knapper als anderswo, denn die Regierung in Sofia hatte aus den EU-Kontingenten bevorzugt das mit Abstand kostengünstigste Vakzin von Astrazeneca bestellt und nicht die teuren Biontech-Dosen. Die Lieferverzögerungen bei Astrazeneca trafen Bulgarien und andere Länder im Osten umso härter. Inzwischen klappt aber die Versorgung, nicht zuletzt dank einer Solidaritätsaktion der anderen EU-Staaten, die zusätzliche Biontech-Lieferungen für Osteuropa abzweigten.

Dass die Kampagnen trotzdem nur schwer in Gang kommen, liegt nach Einschätzung von EU-Beamten an einer schlechteren medizinischen Infrastruktur, am fehlenden Vertrauen in das Krisenmanagement der Regierungen – vor allem aber an der Impfskepsis in Teilen der Bevölkerung. Die war in Bulgarien schon vor Corona so groß wie in keinem anderen EU-Land. Nach einer Studie der Brüsseler Kommission hielten 2018 nur zwei Drittel der befragten Bulgaren Impfungen für eine sichere Sache.

Malta als Vorbild

Die Regierung ist alarmiert von Umfragen, nach denen sich knapp die Hälfte der Bevölkerung nicht impfen lassen will. 43 Prozent der Bulgaren halten das Coronavirus demnach für eine von Menschen gemachte, künstlich geschaffene Krankheit. Für jeden Vierten stecken große internationale Konzerne hinter der Pandemie.

Wie es anders gehen kann, zeigt Malta. Der Inselstaat im Mittelmeer hat früh auf schnelle Herdenimmunität gesetzt; In wenigen Tagen soll sie erreicht sein. Dafür hat die Regierung konsequent Impfstoff aufgekauft, den andere EU-Länder nicht haben wollten. Wann immer ein EU-Land abwinkte, griff Malta zu. Dem Kleinstaat mit 500 000 Einwohnern half auch, dass sich auf dem überschaubaren Territorium ohne lange Lieferketten schneller impfen lässt.

Doch auch Ungarn liegt weit vorn. Mehr als die Hälfte seiner Bürger ist voll geimpft, zwei Drittel haben wenigstens eine Spritze erhalten. Erreicht hat das die Regierung in Budapest durch den Ankauf von Impfstoff auch aus Russland und China, der per nationaler Notfallgenehmigung freigegeben wurde. Von den 10 Millionen bislang in Ungarn verteilten Spritzen enthielten 1,8 Millionen Sputnik V und rund 2 Millionen Beijing CNBG. 4,3 Millionen Dosen stammten von Biontech.