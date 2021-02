Mannheim. Drei Impfstoffe sind zugelassen, weitere könnten folgen. Offen ist noch, wann Kinder und Jugendliche geimpft werden können. Ein Überblick:

Welche Impfstoffe könnten demnächst zugelassen werden?

AdUnit urban-intext1

Der aussichtsreichste Kandidat ist der Impfstoff von Janssen, ein Tochterunternehmen des US-Konzerns Johnson&Johnson. Seit Dezember läuft bei der europäischen Zulassungsbehörde EMA ein „Rolling-Review“-Verfahren (während die Studien der Phase III noch laufen, werden bereits vorliegende Datenpakete begutachtet). Die EMA geht davon aus, dass Janssen noch im Februar einen offiziellen Zulassungsantrag stellen wird. Die Wirksamkeit ist mit 66 Prozent geringer als etwa bei den Impfstoffen von Moderna und Biontech/Pfizer (mehr als 90 Prozent). Der Vorteil: Für den Janssen-Impfstoff ist nur eine Spritze notwendig, es muss also kein zweiter Impftermin vereinbart werden, und für die Kühlung des Präparates genügen zwei bis acht Grad. Das Unternehmen will außerdem einen Antrag auf Notfallzulassung in den USA stellen. Grundlage des Vektorimpfstoffs ist ein harmloses Schnupfenvirus, dem Erbinformationen über ein Spikeprotein des Coronavirus eingefügt wurden; auch das bereits zugelassene Vakzin von Astrazeneca ist ein Vektorimpfstoff.

Auch der Impfstoffkandidat der kleinen US-Pharmafirma Novavax aus Maryland befindet sich in klinischen Studien der Phase III. Die Wirksamkeit beträgt nach eigenen Angaben fast 90 Prozent, allerdings wirkt der Impfstoff weit weniger gut bei den Mutanten, speziell der erstmals in Südafrika entdeckten Virusvariante. Das Verfahren, mit dem Novavax seinen Impfstoff entwickelt hat, ist zwar experimentell, funktioniert aber ähnlich wie bei einer Grippeimpfung. Ein Vorteil ist, dass er bei höheren Temperaturen lager- und transportfähig ist.

Dritter Hoffnungsträger ist das Tübinger Biotechnologieunternehmen Curevac. Wie schon Biontech/Pfizer und Moderna hat auch Curevac sein Präparat mit einer neuartigen Methode, dem mRNA-Verfahren, entwickelt. Vorteil des Curevac-Impfstoffes ist, dass er weniger kälteempfindlich ist als die Präparate von Moderna und Biontech/Pfizer, die nur bei Tiefsttemperaturen stabil bleiben. Bei Curevac reichen Kühlschranktemperaturen. Allerdings liegen die Tübinger in der Entwicklung zurück, die klinischen Studien befinden sich in den Phasen II und III. Eine Zulassung soll noch im April erfolgen. Außerdem will das Unternehmen mit der Entwicklung weiterer mRNA-Impfstoffe die Virusvarianten in den Blick nehmen; dazu kooperieren die Tübinger – die vor kurzem bereits den Pharmariesen Bayer ins Boot geholt haben – künftig mit dem britischen Konzern GlaxoSmithKline.

Wie viele Impfstoffe wurden weltweit bislang zugelassen?

AdUnit urban-intext2

Laut Unicef zehn. Sechs sind aktuell in Phase III ihrer klinischen Studien, fünf in Phase II/III. Rund zwei Drittel der Impfstoffprojekte (die Unicef zählt weltweit mehr als 250) befinden sich im vorklinischen Stadium, also ganz am Anfang.

Was ist mit chinesischen Impfstoffen und dem russischen Präparat Sputnik V?

China und Russland immunisieren ihre Bevölkerung mit ihren Impfstoffen schon seit längerem. Zulassungsanträge, etwa bei der EMA, haben aber weder China noch Russland gestellt. Wie die EMA mitteilt, hat Russland Mitte Januar aber eine Anfrage auf „Scientific Advice“, wissenschaftliche Beratung, gestellt. Das EU-Mitglied Ungarn hat derweil für die Verimpfung von Sputnik V sowie eines chinesischen Impfstoffes grünes Licht erteilt. Am Dienstag veröffentlichte Russland in einem Fachjournal erstmals Daten zur Wirksamkeit von Sputnik V – danach liegt diese bei 91 Prozent.

Können Kinder geimpft werden?

AdUnit urban-intext3

Unter 18-Jährige sind bislang von Corona-Impfungen ausgenommen. Laut dem Verband forschender Arzneimittelhersteller (VFA) laufen aber bereits Studien mit 12- bis 18-Jährigen; generell muss vor Studien an Kindern durch Studien an Erwachsenen sichergestellt sein, dass es keine schweren Nebenwirkungen gibt.

Was kosten die Impfstoffe?

AdUnit urban-intext4

Das ist von Land zu Land unterschiedlich. Laut Unicef veranschlagt Moderna für seinen Impfstoff in reichen Ländern 37 US-Dollar pro Dosis. Die EU bekommt die Dosis für 18 US-Dollar, die USA zahlt 15 US-Dollar. Der Preis für eine Dosis Biontech/Pfizer-Impfstoff liegt in den USA bei 19,50 US-Dollar, in der EU sind es 14,70 US-Dollar. Astrazeneca verlangt von den Europäern pro Dosis 2,18 US-Dollar, in den USA 4 US-Dollar.