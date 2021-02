Berlin. Der Antisemitismus-Beauftragte warnt anlässlich des Jahrestages des Attentats von Hanau am 19. Februar davor, dass „Hass und Hetze für unsere Gesellschaft und damit letztlich auch für jeden Einzelnen von uns“ eine große Gefahr seien. „Der schreckliche Anschlag von Hanau wird uns immer Mahnung sein“, sagte der Beauftragte für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus, Felix Klein (Bild), dieser Redaktion.

Bei dem rassistisch motivierten Anschlag im hessischen Hanau vor genau einem Jahr waren neun Menschen gestorben. „Gemeinsam wollen wir der Opfer gedenken und deutlich machen, dass in unserer Gesellschaft kein Platz sein darf für Gewalt, Rassismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“, sagte Klein.

Appell an gesamte Gesellschaft

Die Opfer seien aus der Mitte der Gesellschaft gerissen worden. Die Antwort der Gesellschaft auf diesen Terrorakt müsse sein, zusammenzustehen und sich mutig für Weltoffenheit, Toleranz und demokratische Werte einzusetzen. Schließlich liegen „Antisemitismus und Rassismus eng beieinander“, sie wollen „ausgrenzen, einengen, zerstören“, sagte Klein.

Zum Gedenken an die Opfer des rassistisch motivierten Anschlags vor einem Jahr hat die Stadt Hanau eine Internetseite als „digitales Denkmal“ ins Leben gerufen. Die Seite mit der Adresse www.hanau-steht-zusammen.de gehe in der Nacht zu diesem Freitag (19. Februar) online und umfasse Nachrufe, Videos, Interviews mit Angehörigen der Opfer sowie ein Kondolenzbuch, das auf bewegende Weise zeige, dass die Tat Menschen auf der ganzen Welt erschüttert habe, teilte die Stadt am Mittwoch mit.

Gedenkfeier mit Steinmeier

Am 19. Februar vergangenen Jahres hatte der 43-jährige Deutsche Tobias R. in Hanau neun Menschen mit ausländischen Wurzeln erschossen, bevor er mutmaßlich seine Mutter und schließlich sich selbst tötete. Am Jahrestag ist auch eine Gedenkveranstaltung geplant, an der unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) teilnehmen. (Bild: dpa)