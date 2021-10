Großaufgebotin NRW

Düren. Mit einem Großaufgebot sind Spezialeinheiten der Polizei am Donnerstagmorgen in Nordrhein-Westfalen gegen sieben junge Männer vorgegangen, die unter Terrorverdacht stehen. Möglicherweise wurde damit ein Anschlag verhindert. Im Landkreis Düren zwischen Aachen und Köln durchsuchten 350 Polizeikräfte unter der Leitung des Staatsschutzes die Wohnungen der Verdächtigen. „Den Beschuldigten wird vorgeworfen, sich anlehnend an Propagandamaterial der ausländischen terroristischen Vereinigung ’Islamischer Staat’ auf eine terroristisch motivierte Tat vorbereitet zu haben“, teilten die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf und die Polizei in Köln mit.

Im Zentrum der Ermittlungen steht eine siebenköpfige Gruppe aus dem Raum Düren, die sich zu einem islamistisch-terroristischen Netzwerk zusammengeschlossen hat. Die sieben Männer sind zwischen 16 und 22 Jahre alt und haben laut NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) landes- und bundesweite Kontakte zu Mitgliedern der radikal-islamistischen Szene. Sechs der Beschuldigten sind Deutsche, zwei von ihnen haben zusätzlich die russische Staatsangehörigkeit, einer hat einen türkischen Pass. Sechs Männer seien sogar als „islamistische Gefährder“ eingestuft, dpa