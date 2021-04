Berlin. Die Infektionszahlen in der Pandemie steigen seit geraumer Zeit wieder spürbar an. Die Marke von drei Millionen Corona-Infektionen seit Pandemie-Beginn in Deutschland ist laut Robert-Koch-Institut (RKI) erreicht. Ärzte und Pflegekräfte auf den Intensivstationen fordern von der Politik einen schnellen und harten Lockdown und damit den Tritt auf die Notbremse. Nur auf diese Weise könne eine schlimme Entwicklung wie um den Jahreswechsel vermieden werden.

AdUnit urban-intext1

Um genau das zu verhindern, plant der Bund die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes samt einheitlicher, verpflichtender Corona-Notbremse für Regionen, in denen die Neuansteckungen in sieben Tagen bei mehr als 100 pro 100 000 Einwohnern liegen. Die Novelle soll die Länder dazu zwingen, in solchen Fällen härtere Pandemie-Auflagen zu verhängen und Öffnungen weitgehend zurückzunehmen. Am Dienstag soll das Bundeskabinett über das Vorhaben entscheiden, danach Bundestag und Bundesrat. Doch einige zentrale Punkte sind strittig, etwa die geplanten nächtlichen Ausgangssperren.

Wie ist die Lage in den Krankenhäusern?

Sie verschärft sich. Bereits seit Mitte März steigt die Zahl der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen an. Am Montag wurden dort 4647 Corona-Kranke behandelt, wie die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) mitteilte. Das ist ein weiterer Höchststand seit Beginn des derzeitigen Anstiegs. Erschwerend hinzu kommt, dass wegen des Mangels an Pflegekräften die Zahl der betriebsbereiten Betten auf den Intensivstationen geringer ist als noch vor einem Jahr. Laut RKI stieg die 7-Tages-Inzidenz zuletzt auf 136,2 und damit auf den höchsten Wert seit zwölf Wochen. Die Infektionszahlen binnen eines Tages lagen bei 13 245 Corona-Neuinfektionen und 99 neue Todesfälle. Allerdings sind die Montagswerte nur bedingt belastbar, da vom Wochenende weniger Daten verfügbar sind.

Was verlangen Wissenschaftler?

Mit Blick auf die geplanten Neuregelungen fordern führende Aerosol-Forscher einen Kurswechsel (siehe Bericht unten). In Wohnungen, Büros, Klassenräumen, Wohnanlagen und Betreuungseinrichtungen müssten Maßnahmen ergriffen werden. Debatten über Aufenthalt im Freien, etwa in Biergärten, das Spazierengehen oder Joggen seien dagegen kontraproduktiv. Im Freien seien Ansteckungen äußerst selten. Die Bundesregierung dringt hingegen darauf, bei der Regelung bundesweiter Corona-Schutzmaßnahmen auch nächtliche Ausgangsbeschränkungen von 21 bis 5 Uhr vorzuschreiben, wenn die Inzidenz bei über 100 liegt. Die Forscher empfehlen stattdessen, Treffen in Innenräumen so kurz wie möglich zu gestalten und zu Lüften. Der Städte- und Gemeindebund stellte die geplanten Ausgangsbeschränkungen auch mit Blick auf die Aerosol-Forscher infrage. Es könne „hinterfragt werden, welchen Beitrag Ausgangssperren tatsächlich zur Pandemiebekämpfung leisten können“, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg unserer Redaktion. Zudem sei die Maßnahme verfassungsrechtlich problematisch. „Klug wäre es hier, auf einen höheren Inzidenzwert, etwa 200 oder höher, abzustellen.“

AdUnit urban-intext2

Welche Maßnahmen der Notbremse sind umstritten?

Die FDP, aber auch die Linken und Sachsens CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer kritisieren die Ausgangsbeschränkungen. FDP und Kretschmer bemängeln zudem, dass sich der Entwurf vor allem an der Inzidenz und nicht auch an anderen Gesichtspunkten orientiert. Das SPD-geführte Niedersachsen sieht die Erfahrungen der Länder mit der Pandemiebekämpfung nicht angemessen berücksichtigt.

Welche Änderungen sind im Gespräch?

Nach Angaben der SPD herrscht in der Großen Koalition nun Einigkeit darüber, dass Arbeitgeber zu einem Schnelltest-Angebot für Präsenzbeschäftigte verpflichtet werden. Das war zuletzt strittig. Die Union war gegen verpflichtende Testangebote. Zudem soll es 10 zusätzliche Krankentage für berufstätige Eltern geben.

AdUnit urban-intext3

Hat das Gesetz im Bundestag eine Mehrheit?

Soll das Vorhaben wie geplant schneller als üblich durch Bundestag und Bundesrat gebracht werden, braucht es dazu auch die Bundestagsopposition. Das beschleunigte Verfahren müsste mit Zweidrittelmehrheit beschlossen werden. Die Grünen haben trotz einzelner Kritikpunkte ihre Zusammenarbeit signalisiert. Selbst mit ihrer Unterstützung würden CDU/CSU und SPD diese Schwelle aber noch nicht erreichen.

AdUnit urban-intext4

Wie geht es dann im Bundesrat weiter?

Das hängt wohl mit davon ab, welche Zugeständnisse den Ländern noch gemacht werden. Vor allem Länder, in denen die FDP mitregiert, könnten sich bei einer Abstimmung enthalten, falls die Regierungspartner zu keinem einhelligen Votum kommen. Das beträfe etwa Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. In Bayern haben die mitregierenden Freien Wähler Widerstand angekündigt. Sie regieren dort gemeinsam mit der CSU, die für die Änderung ist.