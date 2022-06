Greift Björn Höcke nach dem Vorsitz?

Berlin. Björn Höcke heizt die Stimmung kurz vor dem Parteitag der AfD noch einmal an. An seine Anhänger schreibt er auf dem Messengerdienst Telegram, dass „die Partei im Selbstbeschäftigungsmodus versinkt“. Nichts schade „so wie Uneinigkeit“, nichts demotiviere „die Wahlkämpfer an der Basis so sehr wie Streit in der Führungsebene“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Entscheidende sagt Höcke vor dem Bundesparteitag, der an diesem Freitag im sächsischen Riesa beginnt, nicht: ob er jetzt an die Spitze der Bundes-AfD will. Manche in der Partei sagen im Gespräch mit unserer Redaktion: Höcke habe so oft aus Thüringen quergeschossen, so oft Parteitage dominiert und torpediert– nun müsse er eben auch mal antreten. Den Schritt an die Spitze wagen.

Björn Höcke ist der führende Kopf der Thüringer AfD, Fraktionschef und Landesvorsitzender. Der Verfassungsschutz sieht die AfD in dem Bundesland als „erwiesen rechtsextrem“ an. Mehrfach soll Höcke in den vergangenen Wochen in Berlin gewesen sein, telefonierte offenbar fleißig mit AfD-Größen. Es gab auch ein Treffen mit dem amtierenden Parteichef Tino Chrupalla. Doch in Gesprächen unserer Redaktion mit mehreren AfD-Politikern weiß niemand genau, inwieweit Höcke nach der Macht in der AfD greift. Oder niemand will es genau sagen.

In den vergangenen Tagen sah es deutlich danach aus, als würde Höcke einen Rückzieher machen – und nicht für den Vorsitz kandidieren. Seine Chancen stünden offenbar nicht gut. Zwar hat er Unterstützung bei den radikalen Ostverbänden der AfD, aber in den Westverbänden viele Gegner. Und selbst die, die mit ihm sympathisieren oder sich schützend vor ihn stellen, sind kritisch hinsichtlich Höckes Fähigkeit, die AfD zu managen. „Höcke kann keine Macht organisieren“, sagt ein AfDler aus dem Bundestag. Stark sei er in Reden, bei Auftritten.

Der amtierende Parteichef Chrupalla will selbst antreten für die Spitze. AfD-Fraktionschefin Alice Weidel unterstützt ihn, eine mächtige Fürsprecherin in der Partei. Weidel selbst will für den Vizeposten kandidieren. Doch auch Chrupalla, gelernter Malermeister aus Sachsen, hat bei einem großen Teil der Partei kein gutes Standing. Als er 2019 neben Jörg Meuthen zum Bundessprecher gewählt wurde, sammelte er hinter sich gerade einmal 55 Prozent der Delegiertenstimmen.

Manche seiner Gegner sehen eine zu große Nähe zum Höcke-Flügel. Ein Mitglied kritisiert im Gespräch Chrupallas schlechte Kommunikation in die Partei hinein, anderen fehlen inhaltliche Tiefe und Schlagfertigkeit. Mehrfach gingen ihn Mitglieder frontal an, zuletzt aufgrund seiner russlandfreundlichen Haltung.

Chrupalla hat in den Wochen vor dem nun beginnenden Parteitag in „Hunderten“ Gesprächen ein „Team Zukunft“ um sich formiert, in dem er AfD-Politiker aus den verschiedenen Bundesländern eingebunden hat, gemäßigte Stimmen der Partei, aber auch Radikale. Chrupallas Taktik: die verschiedenen Parteiflügel, aber auch die Landesverbände in Ost und West auf seine Seite zu ziehen.

Neben Chrupalla haben zwei weitere AfDler ihre Kandidatur für den Posten des Bundessprechers angekündigt: der bisher in der Partei als vergleichsweise gemäßigt geltende Norbert Kleinwächter. Er kommt aus Brandenburg, ist Lehrer und AfD-Vizechef der Bundestagsfraktion. Und auch der frühere „Bild“-Journalist Nikolaus Fest will für den AfD-Chefposten kandidieren.