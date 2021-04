Heilbronn. Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg im März kräftig abgeräumt und die CDU deklassiert, mit 32,6 Prozent das historisch beste jemals erzielte grüne Wahlergebnis im Kreuz – die Südwest-Grünen hätten allen Grund gehabt, bei ihrem Parteitag in Heilbronn eine rauschende Party zu feiern und die Energie mit in den Bundestagswahlkampf zu nehmen.

AdUnit urban-intext1

Doch das Coronavirus hat überall die Spielregeln verändert. Neben dem grünen Spitzenpersonal um Regierungschef Winfried Kretschmann sind am Samstag nur der Landesvorstand und die Kandidierenden für die ersten 20 Listenplätze vor Ort anwesend, man hält Abstand, trägt Maske und ist tagesaktuell negativ getestet. Der Rest der Delegierten ist digital zugeschaltet. „Normalerweise würden wir jetzt feiern“, sagt Kretschmann bedauernd in die spärlich besetzte Halle und Richtung Basis in der unsichtbaren Weite des Internets.

Ungeliebter Partner

„Wachsen wir über uns hinaus“ ist das Motto des Parteitags, auf dem vor allem die Landesliste für die Bundestagswahl gewählt worden ist: Das Spitzen-Duo bilden die Bundestagsabgeordneten Franziska Brantner (Heidelberg) und Cem Özdemir (Stuttgart). Brantner setzte sich in einer Kampfkandidatur um Listenplatz 1 gegen die Abgeordnete Agnieszka Brugger (Ravensburg) durch. Özdemir landete auf dem zweiten Platz, Brugger dann auf Platz drei.

Was in Baden-Württemberg schon mit den Grünen passiert ist, soll jetzt auch auf Bundesebene endlich folgen. Aber zuerst geht es noch um einen für viele unangenehmen Punkt: Noch fünf weitere Jahre regieren in Baden-Württemberg mit der ungeliebten CDU, dem „Klotz am Bein“.

AdUnit urban-intext2

Viele hätten sich die CDU in die Opposition gewünscht, sagt die Abgeordnete Brantner zu den Koalitionsplänen. Aber nun müssten die Christdemokraten die grünen Vorhaben beim Klimaschutz mittragen. „Wir werden keine Vertragsbrüche mehr zulassen.“

Kretschmann unterstreicht: „Wir konnten schon in der Sondierung mehr durchsetzen, als wir uns früher in unseren kühnsten Träumen hätten vorstellen können. Ambitionierter Klimaschutz ist damit keine Absichtserklärung, sondern vereinbart.“ Mit Blick auf das geplante Klimaschutz-Sofortprogramm erklärt er: „Was wir jetzt schon erreicht haben, ist wirklich grasgrün.“ (mit dpa)

AdUnit urban-intext3