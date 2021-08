Gouverneur Cuomo tritt zurück

New York. Eine Woche nachdem eine offizielle Untersuchung die sexuelle Belästigung mehrerer Frauen durch Andrew Cuomo festgestellt hat, zieht der Gouverneur von New York die Konsequenzen. Er werde sein Amt in 14 Tagen niederlegen, sagte der 63-jährige Politiker der Demokratischen Partei am Dienstag per Video. „Ich liebe New York und ich würde nie auf irgendeine Art und Weise nicht hilfreich sein wollen. Und die beste Art und Weise, mit der ich jetzt helfen kann, ist, zur Seite zu treten und die Regierung wieder zum Regieren zurückkehren zu lassen.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Elf Frauen, die ich verletzt habe“

Mit dem Rücktritt geht im Bundesstaat New York eine Ära zu Ende: Der geschiedene Vater dreier erwachsener Töchter, dessen Vater Mario bereits zwischen 1983 und 1994 Gouverneur war, ist seit 2011 im Amt und war 2019 für eine dritte Amtszeit wiedergewählt worden. Nach seinem Abtritt wird mit Vizegouverneurin Kathy Hochul zumindest übergangsweise erstmals eine Frau als Gouverneurin amtieren. Die Machtübergabe werde „nahtlos“ verlaufen, versprach Cuomo.

Bevor er seinen Rückzug verkündete, wehrte sich Cuomo erneut gegen die Vorwürfe. „Meine Anwälte haben den Untersuchungsbericht in den vergangenen Tagen durchgesehen und bereits zahlreiche Probleme und Fehler angeprangert.“ Die schwerstwiegenden Vorwürfe würden nicht belegt, zudem seien Vorwürfe und Bericht politisch motiviert. „Das bedeutet aber nicht, dass es nicht elf Frauen gibt, die ich verletzt habe. Und dafür entschuldige ich mich aus tiefstem Herzen.“ dpa