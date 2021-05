„Gott hat mir immer viel Halt gegeben“

Es war eine große Überraschung: Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland wählte eine 25-jährige Philosophiestudentin zur Vorsitzenden. Sie stellt sich dieser großen Verantwortung und steht für einen neuen Stil. Von Peter W. Ragge

Mit 25 Jahren ist die Studentin Anna-Nicole Heinrich die jüngste Präses an der Spitze der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland. Sie selbst nennt das „verdammt mutig“ – findet aber, dass der Glaube auch jungen Menschen viel gibt. Ein Gespräch zum Geburtstag der Kirche.

Frau Heinrich, wie fühlt man sich, mit 25 Jahren an die Spitze einer so altehrwürdigen Institution gewählt zu werden?

Anna-Nicole Heinrich: Es fühlt sich gut an – zumal ich die Institution in meinem Lebensalltag gar nicht als so altehrwürdig wahrnehme.

Und was haben Ihre Freunde, Ihre Kommilitonen gesagt, dass Sie plötzlich so ein hohes Amt haben?

Heinrich: Sie sind super neugierig, stellen ganz viele Fragen, weil viele in meinem Freundes- und Bekanntenkreis mit Kirche nicht so viel am Hut haben. Viele sind auch stolz und freuen sich, jetzt jemanden zu kennen, der bei der Kirche so engagiert ist. Aber sie sind ganz offen und freuen sich, dass ich trotzdem noch genügend Zeit für mein Privatleben habe.

Sie sagen selbst, viele in Ihrem Alter hätten mit Kirche nicht viel am Hut. Ist Kirche mittlerweile nicht doch eher etwas für „Grauköpfe“, sprich überaltert?

Heinrich: So ist es nicht. Es gibt viele junge Menschen, die sich für die Kirche engagieren. Aber wir müssen schauen, dass wir das mehr nach draußen tragen. Da müssen wir uns mehr an die eigene Nase packen. Mir hat mein Glauben viel gegeben – aber ich habe es kaum geschafft, das auch nach außen zu kommunizieren. Da brauchen wir mehr Selbstbewusstsein. Ich finde, unsere Botschaft für alle spannend. Sicher ist es schwer, diese Altersgruppe zu erreichen – das liegt aber nicht an unserer Botschaft, sondern an der Lebenssituation von Menschen zwischen 16 und 30 Jahren, wo ganz viel im Umbruch ist. Daher ist es wichtig, dass wir diese Situation gut begleiten.

Was ist denn an dieser Botschaft spannend für junge Leute, was sagt die Kirche jungen Menschen?

Heinrich: Die Botschaft des Evangeliums ist eine Botschaft der Freiheit und der Stärkung. Freiheit wird ja manchmal unübersichtlich, anstrengend und bedrohlich, jedenfalls wenn sie nicht verbunden ist mit coolem Selbstbewusstsein und klarem Gang. Beides habe ich im Glauben an Gott gefunden, er hat mir immer viel Halt gegeben – dieses Gefühl, nicht allein zu sein. Ich bin überzeugt, dass das ganz vielen jungen Menschen Halt geben kann. Wir müssen es nur mehr schaffen, das weiterzugeben und authentisch und selbstbewusst davon zu berichten.

Wie haben Sie das erfahren, dass es Ihnen Halt gibt?

Heinrich: Indem Leute authentisch davon berichtet haben, was das für sie bedeutet, in der Bibel zu lesen, in die Kirche zu gehen, sich zu engagieren, ins Gespräch und ins Gebet zu gehen. Das hat mich einfach mitgerissen.

So mitgerissen, dass Sie dann mitmachen wollten?

Heinrich: Auf alle Fälle, ja

Aber wieso will man, wie schafft man es dann an die Spitze?

Heinrich: Das habe ich nicht geplant. Ich glaube, da hat der Heilige Geist gut geweht.

Eigentlich müssten Sie Ihr Studium abschließen – aber haben sich dennoch das aufgeladen, diese Verantwortung zu übernehmen?

Heinrich: Nicht nur eigentlich. Ich werde das Studium abschließen. Ich engagiere mich in kirchlichen Strukturen, weil es Spaß macht und der Sache dienlich ist. Zudem habe ich mich schon die letzten Jahre viel in den Zukunftsprozess der EKD eingebracht und immer gefordert, dass wir mutig sein müssen, dass wir etwas wagen müssen als Kirche. Als ich dann auf eine Kandidatur angesprochen wurde, dachte ich – was wäre das für Signal, wenn ich zwar sage, seid mutig und wagt etwas, es aber dann nicht tue? Wenn ich vor der Wahl stehe, mich nominieren zu lassen, nachdem ich immer Mut fordere, dann muss ich eben auch bereit sein, Verantwortung zu übernehmen – und jetzt freue ich mich auf das, was kommt.

Was haben Sie sich vorgenommen für Ihr Amt?

Heinrich: Jetzt werden wir im Präsidium gemeinsam schauen, in welche Richtung wir gehen wollen. Ich verstehe uns gerne als Team, in dem alle Verantwortung dafür tragen, unsere Kirche gut weiterzuentwickeln. Die 12 Leitsätze für eine Kirche „Hinaus ins Weite“ sind dabei eine wichtige Orientierung. In der Corona-Situation liegt eine Stärke der Kirche darin, dass wir richtig gute Tröster und Begleiter der Menschen sind. Darin liegt auch eine riesige Chance. Wir müssen raus aus den Bubbles und rein in die Diskurse – innerkirchlich und gesellschaftlich.

Wo muss sich die Kirche ändern, auf aktuelle Vorwürfe und Kritik mehr reagieren?

Heinrich: Bei der Aufarbeitung sexualisierter Gewalt müssen wir neue Wege finden. Wir werden Betroffene in die Synode einbinden. Ich habe das Gefühl, dass wir noch stärker als bisher einen Schwerpunkt auf Trauerprozesse und Seelsorge gerade nach der Corona-Zeit legen und die Rolle übernehmen müssen, da genau hinzusehen: Was der Lockdown, was die lange Distanz mit dem einzelnen Menschen und mit uns als Gesellschaft gemacht hat – das wird ein riesiges Thema, das wir gut begleiten müssen.

Pfingsten ist der Geburtstag der Kirche. Was wünschen Sie ihr?

Heinrich: Den Geist, der weht, wo er will – aber hoffentlich an vielen Stellen, überall.