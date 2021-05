Gökay Akbulut auf Platz 2 der Landesliste der Linken gewählt

Leinfelden-Echterdingen. Gökay Akbulut ist auf Platz 2 der baden-württembergischen Landesliste der Linken für die Bundestagswahl gewählt worden. Wie die Partei mitteilte, erhielt sie am Sonntag auf dem Landesparteitag in Leinfelden-Echterdingen 78 Prozent der Stimmen der 178 Delegierten. Akbulut bildet somit zusammen mit dem ehemaligen Parteivorsitzenden Bernd Riexinger, der auf Platz 1 gewählt worden ist, das Spitzenduo. Die seit 2017 amtierende Bundestagsabgeordnete Akbulut ist derzeit die einzige parteipolitische Vertreterin des Wahlkreises Mannheim im Bundestag und tritt bei der Bundestagswahl im September erneut an.

