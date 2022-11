Geteilte Macht, ganzes Leid

Das fast schon globale Aufatmen über das Zurückdrängen destruktiver Demokratie-Verächter „Made by Donald Trump“ bei den Halbzeitwahlen in den USA weicht dem bangen Blick auf die triste Wirklichkeit, wenn im Januar der Kongress in Washington mit geteilten Mehrheiten ans Werk gehen muss. Dauerstress, Showdowns, Paralyse, ja Chaos scheinen programmiert, wenn sich Demokraten und Republikaner die Macht teilen müssen. Und das ist wirklich das Letzte, was ein Land gebrauchen kann, dessen Nerven ohnehin blank liegen.

„Divided Government“, das Modell, bei dem eine Partei (in diesem Fall die Demokraten) das Weiße Haus und den Senat, die andere das Repräsentantenhaus beherrscht, ist zwar ganz im liberalen Sinne der Verfassungsväter aus dem 18. Jahrhundert. Sie fürchteten kaum etwas mehr als die Tyrannei der Mehrheit. Allerdings funktioniert diese Regierungsform nur, wenn beide Seiten grundsätzlich an begrenzter Kooperation interessiert sind und sich reiner Verhinderungstaktik verschließen, die erfahrungsgemäß zu einem gelähmten Präsidenten und einem „Tut nix“-Parlament führt.

Im aktuellen Fall besteht wenig Anlass zu Optimismus. Bei den Republikanern stehen die Zeichen auf Rachefeldzug und Rückabwicklung. Die Konservativen werden Joe Biden bis 2025 blockieren und mit boshaften Untersuchungen bis hin zu einem Amtsenthebungsverfahren piesacken.

In dieser Lage wäre ein über alle Zweifel erhabener „Speaker“ im Repräsentantenhaus Gold wert. Kevin McCarthy aber wird die Rolle als Nr. 3 im Staate und wichtigster Gegenspieler von Joe Biden kaum verantwortungsvoll ausfüllen können. Warum? Er hat sich an Donald Trump gekettet. Der sagt maliziös: „Mein Kevin …“