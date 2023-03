Gescheitert trotz knapper Mehrheit

Berlin. Berlin setzt sich vorerst keine ehrgeizigeren Klimaziele: Ein entsprechender Volksentscheid am Sonntag scheiterte, weil die nötige Mindestzahl an Ja-Stimmen nicht zusammenkam. Ein Bündnis „Klimaneustart“ wollte so eine Änderung des Landes-Energiewendegesetzes erreichen. Konkret sollte sich Berlin verpflichten, bis 2030 und nicht wie bislang vorgesehen bis 2045 klimaneutral zu werden.

Laut Wahlleitung stimmte mit rund 442 000 Wählern eine knappe Mehrheit dafür (rund 51 Prozent). Etwa 423 000 Wähler votierten dagegen. Damit wurde nur eine Voraussetzung für einen erfolgreichen Volksentscheid erfüllt. Eine Zustimmungsquote (Quorum) von mindestens 25 Prozent aller Wahlberechtigten wurde verfehlt. Das wären etwa 608 000 Ja-Stimmen gewesen. Die Beteiligung am Entscheid betrug laut Wahlleitung um die 30 Prozent.

Enttäuschung bei Bündnis

Erzwungen hatte das Bündnis „Klimaneustart“ die Abstimmung mit einer viermonatigen Unterschriftensammlung im Vorjahr. Im Falle eines Erfolgs wäre das geänderte Gesetz beschlossen gewesen und in Kraft getreten. Dass sich die Zahl der Ja- und Nein-Stimmen am Ende etwa die Waage hielt, kam für viele überraschend. Vor dem Volksentscheid hatten eigentlich nur Befürworter in der Stadt stark mobilisiert und für ihr Anliegen geworben.

Die Initiatoren äußerten sich enttäuscht über den Ausgang. „Es ist nicht nur ein Projekt einer Initiative gescheitert, sondern das betrifft alle Menschen in Berlin, sagte Jessamine Davis von „Klimaneustart“. Berlins Regierende Bürgermeister Franziska Giffey (SPD) betonte die Wichtigkeit des Kampfes gegen den Klimawandel. Dies sei eine der zentralen politischen Aufgaben: „Wir wissen um die Dringlichkeit, auch wenn der Volksentscheid nicht die notwendige Zustimmung erfahren hat.“ dpa