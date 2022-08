Gerhard Schröder ist kein Sündenbock

Die Operation Rauswurf ist schiefgegangen – zumindest vorerst. Gerhard Schröder darf nach der Entscheidung der Schiedskommission in der SPD bleiben, aber es ist unwahrscheinlich, dass damit Ruhe bei den Genossen einkehrt. Der Grund: Es wäre ein kleines Wunder, wenn sich die Antragsteller zufriedengeben und auf eine Berufung verzichten würde. Deshalb dürfte das Verfahren weiter gehen. Ob das klug wäre, ist Ansichtssache. Natürlich schadet Schröder seiner Partei,es gab es in der SPD aber auch andere Putin-Versteher, die sich bis zum 24. Februar 2022 gut mit Moskau stellten und scharf auf Nord Stream 2 waren. Zum Beispiel Manuela Schwesig. Die ist immerhin Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern.

Da wäre es absurd, wenn ein Rentner, der an politischer Demenz leidet, jetzt von der Partei zur Rechenschaft gezogen würde, während Schwesig und andere Genossen wie Fraktionschef Rolf Mützenich noch ihre Posten haben. Und das, obwohl sie sich notorisch weigerten, ihr Russland- und Putin-Bild an die Wirklichkeit anzupassen, die mit den Kriegen in Tschetschenien und Georgien sowie der Krim-Annexion im krassen Gegensatz zur Russland-Romantik der Genossen stand.

Auch deshalb wäre ein Parteiausschluss Schröders nicht vernünftig. Natürlich ist es verwerflich, dass der Altkanzler sich von Moskau hat bezahlen lassen und in einer grotesken Scheinwelt mit Putin lebt. Das ist moralisch angreifbar, aber nicht strafbar. Und wer bei den Genossen den ersten Stein wirft, darf natürlich auch nicht vergessen, dass auch andere SPD-Politiker nach dem Abschied aus dem aktiven Dienst gerne in die Wirtschaft gehen und sich ihr Wissen und die Kontakte vergolden lassen. So ist Ex-Außenminister Sigmar Gabriel jetzt Aufsichtsratsvorsitzender von Thyssenkrupp Steel. Auch das ist nicht verboten.

Viel schlimmer ist es im Rückblick, dass Gabriel als Politiker nicht nur ein Faible für Nord Stream 2 hatte, sondern als Wirtschaftsminister einen Deal genehmigte, der Putin einen Hebel in die Hand gab, um Deutschland später erpressen zu können. Die BASF-Tochter Wintershall Dea tauschte Deutschlands größten Gasspeicher gegen Gasfelder von Gazprom in Sibirien ein. Der Rest ist bekannt.

Politik (nicht nur Sozialdemokraten) und Wirtschaft haben also gemeinsam fatale Fehler begangen, der Anteil des Altkanzlers daran ist nicht überwältigend. Er taugt deshalb nicht zum Sündenbock. Die Tragik liegt ja darin, dass man ihn vor sich selbst schützen muss, nicht aber die SPD vor ihm. Denn Schröder hat sich mit seinem Verhalten nach der Abwahl selbst diskreditiert und das Gewicht seiner Verdienste als Kanzler selbst geschmälert. Für die SPD als Partei hat sich Schröder nie groß interessiert. Sie sollte ihn jetzt auch nicht zu wichtig nehmen.