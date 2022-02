Gegenstände sichergestellt

Frankfurt/Main. Kurz vor Abschluss der Beweisaufnahme ist der unter Terrorverdacht stehende Bundeswehroffizier Franco A. wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr in Untersuchungshaft genommen worden. Der 33-jährige sei am Sonntagvormittag von einem Spezialeinsatzkommando der Polizei festgenommen worden, sagte eine Sprecherin des Oberlandesgerichts (OLG) Frankfurt am Montag. Gegen A. läuft derzeit vor dem Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt ein aufsehenerregender Prozess, in dem in Kürze die Plädoyers erwartet wurden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

A., der sich unter falschem Namen als syrischer Flüchtling registriert hatte, muss sich wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat verantworten. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm außerdem Verstöße gegen das Waffengesetz, das Kriegswaffenkontrollgesetz, das Sprengstoffgesetz, Diebstahl und Betrug vor.

Auslöser der erneuten Untersuchungshaft war eine Personenkontrolle am Freitagabend in Offenbach. Dabei seien bei Franco A. Gegenstände gefunden worden, die als Beweismittel in Betracht kämen, sagte die Gerichtssprecherin. Medienberichten zufolge sol sich A. heftig gegen die Kontrolle gewehrt haben. Die bei der Personenkontrolle von A. gefundenen Gegenstände würden nun von der Polizei ausgewertet, hieß es am späten Nachmittag. dpa

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2