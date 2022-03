Gefangen im Kessel von Mariupol

Berlin/Mariupol. Ihren Geburtstag verbringt Afina Khadzhynova auf der Flucht. Am Abend öffnet sie eine Flasche Sekt, wenigstens das. Sie haben Schutz gefunden im Haus eines Freundes: Khadzhynova, ihre 83 Jahre alte Mutter, der Kater Aris. Hier, mehr als 200 Kilometer entfernt von ihrer Heimatstadt. Khadzhynova ist seit einem Tag raus aus Mariupol, raus aus dem Kessel, den die russische Armee um die Hafenstadt im Süden der Ukraine gezogen hat. „Wir haben gebetet, dass wir nicht von Bomben getroffen werden.“

Mariupol ist seit zwei Wochen abgeschnitten vom Rest der Welt. Die Stadt ist hart umkämpft, eine Industriestadt mit Hafen. Und Mariupol ist die letzte Bastion der ukrainischen Streitkräfte, die verhindert, dass Russland eine Landverbindung von der besetzten Krim zu den Gebieten im Osten ziehen kann.

Afina Khadzhynova erzählt, wie sie in den Tagen vor ihrer Flucht Holz gesammelt und Bäume gefällt haben, um Lagerfeuer zu machen. Sie schöpften Wasser aus einem Brunnen und kochten es ab. Strom, Leitungswasser, Heizung – all das gibt es in Mariupol nicht mehr.

Der Vizebürgermeister der Stadt berichtet ukrainischen Medien davon, dass Menschen sogar die Heizungsrohre aufgeschnitten hätten, um an Wasser zu kommen. Wer keinen Brunnen in seiner Nachbarschaft hat, sammelt das Regenwasser. „Wir leben mit 140 Wohnungen in unserem Block, überall im Hof brannten Lagerfeuer“, erzählt Khadzhynova.

Wohnviertel beschossen

Immer wieder seien Bomben auf die Stadt geworfen worden, berichtet die Ukrainerin. Es gebe Straßenkämpfe zwischen ukrainischen und russischen Soldaten. Auch Wohnviertel seien beschossen worden, sagt Khadzhynova. In Mariupol mit seinen einst 400 000 Einwohnern sollen etwa 2500 Menschen durch die Kampfhandlungen und den Beschuss aus der Luft durch russische Raketen getötet worden sein. Unabhängig überprüfen lassen sich viele Angaben nur schwer. Zwei Journalisten der Nachrichtenagentur AP sind als einzige Berichterstatter aus dem Westen noch vor Ort. Sie filmen ein Massengrab, einen ausgehobenen Graben, in den Menschen Säcke mit Leichen werfen. Sie fotografieren ukrainische Soldaten, wie sie eine schwangere Frau auf einer Pritsche aus den Trümmern der örtlichen Geburtsklinik tragen. Im Hintergrund brennt noch ein Teil der Fassade, Wände sind eingerissen.

Am Dienstagmorgen entscheidet sich Afina Khadzhynova zur Flucht. Als sie und ihre Mutter aus der Stadt sind, erschüttert eine neue Nachricht aus Mariupol die Welt. Das Theater der Stadt wird getroffen, Videos zeigen das brennende Gebäude. Mehr als 1000 Zivilisten sollen dort zu der Zeit Schutz gesucht haben, Frauen, Kinder, Ältere. Am Donnerstag vorsichtige Entwarnungen: Die Luftschutzräume hätten gehalten, mehr als 100 Personen können aus den Trümmern befreit werden. Doch etliche scheinen noch gefangen unter Schutt.

Afina Khadzhynova und ihre Mutter haben es geschafft. Sie sitzen am Donnerstag im Zug in Richtung polnische Grenze. Am Nachmittag postet Khadzhynova eine Nachricht auf Facebook: „Betet für unsere Sicherheit.“