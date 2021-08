Gefahr immer neuer Varianten

Heidelberg. Als die Forscher und Forscherinnen vom Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg und dem Applied Biomedical Science Institute aus San Diego in Kalifornien im vergangenen Frühjahr begannen, die Genomdaten von Sars-CoV-2-Fällen aus den USA zu untersuchen, sprach niemand von gefährlichen Virusvarianten. „Eigentlich war das Ganze als Projekt für Studierende angelegt, für die es damals ja keine Möglichkeit gab, ins Labor zu kommen, die aber Zugriff hatten auf die Computerdaten“, erklärt Nina Papavasiliou vom DKFZ.

Experten raten: Wir müssen uns schützen, um das Risiko neuer Coronavirus-Mutationen möglichst gering zu halten. © dpa

Bereits ab März 2020 dokumentierte das Team erste Abweichungen von der ursprünglichen „Wuhan-Variante“, die im Frühsommer schon nicht mehr nachweisbar war. Die Anzahl der Varianten stieg zunächst allmählich an, ehe es dann im Sommer 2020 eine starke Häufung von Mutationen gab. Das ließ das Heidelberger Forscherteam und die Kollegen und Kolleginnen in den USA aufhorchen.

62 000 Genomdaten untersucht

Wissenschaftler waren ursprünglich davon ausgegangen, dass das Coronavirus wie jedes andere Virus zwar mutiert, aber wegen einer eingebauten Kopierkontrolle so langsam, dass dies für die Pandemie keine große Rolle spielen sollte. Mehr als ein Jahr und mehrere gefährliche Corona-Varianten später ist klar: Das Gegenteil ist der Fall. Für die nun neue Studie, die im Journal „PLoS one“ veröffentlicht worden ist, wurden über mehrere Monate insgesamt 62 000 Genomdaten aus 42 US-Bundesstaaten untersucht, die zwischen Januar 2020 und April 2021 gesammelt worden waren.

Dabei stellte das Forscherteam fest, was die Entwicklung von Mutanten befeuert hat: Superspreader-Ereignisse, Zusammenkünfte, bei denen wenige Infizierte oder gar ein einzelner Infizierter das Virus an eine große Zahl an Gesunden weitergeben. „Dadurch können sich auch seltene Mutationen, die zunächst nur bei weniger als einem Prozent aller Infizierten auftreten, plötzlich stark verbreiten“, erklärt Papavasiliou.

Eigentlich sei zu erwarten gewesen, dass solche Mutationen verlorengehen würden, sie tauchen auf und verschwinden wieder. Stattdessen stieg die Häufigkeit der meisten dieser Mutationen auf substanzielle Werte an. „Diese Mutanten zirkulieren alle in der Bevölkerung. Wir müssen uns bewusst sein, dass ein einziger weiterer Superspreader-Event ausreichen kann, dass sie sich stark verbreiten und neue Varianten hervorbringen“, warnt die Heidelberger Forscherin.

Eigene Immunabwehr als Auslöser

Das Perfide: Das Virus passt sich mit jeder Mutation besser an seinen Wirt, den Menschen, an. So ist bei der Alpha-Variante, die erstmals im September 2020 in Großbritannien nachgewiesen wurde, das Spike-Protein, mit dem das Virus an menschliche Zellen andockt, an mehreren Stellen verändert. Dem Virus gelingt es auf diese Weise einfacher, in die Zellen einzudringen. In ihrer Analyse der Proben fanden das Krebsforschungszentrum und das Applied Biomedical Science zudem einen Mechanismus, der das Entstehen von Mutationen offensichtlich begünstigt: bestimmte Enzyme, die eigentlich wichtiger Bestandteil der körpereigenen Abwehr sind. Sie greifen das virale Erbgut an und können die Erreger damit unschädlich machen. Tatsächlich können sie aber auch selbst Auslöser von Mutationen sein. So hat sich das Mutationskarussell immer weiter gedreht – bis hin zur derzeit vorherrschenden Delta-Variante, die als noch ansteckender, womöglich sogar tödlicher gilt. Und auch diese hat bereits einen kleinen Bruder bekommen: AY.3. Sie verbreitet sich zurzeit schnell und könnte noch einmal infektiöser sein.

Fazit: „Um zu verhindern, dass die Welt ständig von immer unerfreulicheren Virusvarianten heimgesucht wird, müssen wir uns weiter vor Infektionen schützen, insbesondere in Innenräumen und in Gegenden mit geringem Impfschutz“, betont Papavasiliou. Sie fürchtet, dass speziell aus den USA, wo sich im Schnitt täglich 72 000 Menschen mit Corona infizieren, weitere Varianten nach Europa gelangen könnten.

So betont sie mit Blick auf Ungeimpfte: „Sie stehen in großer Gefahr, sich mit Corona zu infizieren.“ Zugleich hält es die Wissenschaftlerin unabhängig vom Impfstatus für unabdingbar, weiter Maske zu tragen und auf Abstände zu achten. Sie verweist auf einen Bericht der australischen Gesundheitsbehörde, wonach sich eine Reihe von Menschen in einem Einkaufszentrum angesteckt haben – im Vorübergehen.

