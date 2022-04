Gedenken an Holocaust

Jerusalem/Auschwitz/Frankfurt. Israel hat am Donnerstag der sechs Millionen im Holocaust ermordeten Juden gedacht. Bei Gedenkveranstaltungen waren auch Bundestagspräsidentin Bärbel Bas und Bahnchef Richard Lutz dabei. Am Vormittag heulten für zwei Minuten landesweit die Sirenen. Menschen standen still und gedachten der Toten. Bei einem „Marsch der Lebenden“ in Polen erinnerten rund 2000 junge Juden an die Opfer des Holocaust.

Im Parlament in Jerusalem nahm Bas an einer Zeremonie teil, bei der die Namen von Opfern des Holocaust verlesen wurden. Lutz legte in der Gedenkstätte Yad Vashem einen Kranz nieder. Israels Holocaust-Gedenktag stand in diesem Jahr unter dem Motto „Zugfahrten in den Untergang: Die Deportation der Juden während des Holocaust“. Die Reichsbahn spielte bei der Vernichtung der europäischen Juden eine entscheidende Rolle. „Unsere Vorgängerorganisation war durch Deportationen wesentlich an der Ermordung von europäischen Juden, Sinti und Roma beteiligt. Millionen von Menschen wurden mit Zügen ins Verderben gebracht“, sagte Bahn-Chef Lutz.

In Israel leben nach Behördenangaben mehr als 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs noch 161 400 Holocaust-Überlebende. Wie die Jewish Claims Conference mitteilte, wanderten rund 100 Überlebende seit Kriegsbeginn aus der Ukraine nach Israel ein. dpa

