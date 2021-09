Ganztagsbetreuung für alle?

Berlin. Kommt der bundesweite Rechtsanspruch auf einen Nachmittagsplatz in der Grundschule? Für viele Eltern ist das längst selbstverständlich. In Berlin oder Hamburg sind solche Angebote Standard – in vielen anderen Bundesländern aber gibt es längst nicht für alle auch ausreichend Plätze. Das sollte sich nach dem Willen der großen Koalition ändern – mit einem bundesweiten Rechtsanspruch für Grundschüler.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Vermittlungsausschuss Der Vermittlungsausschuss soll einen Konsens zwischen Bundestag und Bundesrat suchen, wenn vom Bundestag beschlossene Gesetze im Bundesrat keine Mehrheit finden. Die 32 Mitglieder – je 16 von Bundesrat und Bundestag – sind nach Fraktionsstärke benannt. Weichen die Beschlüsse des Ausschusses von denen des Bundestages ab, muss dieser erneut abstimmen. Vorsitzende des Ausschusses sind Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und der CDU-Abgeordnete Hermann Gröhe. zrb

An diesem Montag entscheidet sich nun im Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat, ob das Vorhaben auf den allerletzten Metern der Wahlperiode gelingt oder auf Jahre gescheitert ist. Der Streit geht vor allem ums Geld – etliche Länder fürchten die laufenden Betriebskosten für Hunderttausende neue Ganztagsplätze.

„Wir müssen jetzt die große Chance nutzen, gemeinsam mit den Ländern für mehr Bildungsgerechtigkeit und eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu sorgen“, appellierte Bundesfamilienministerin Christine Lambrecht (SPD) am Wochenende mit Blick auf die Sitzung am Montagabend. Sie setze auf eine Einigung, dafür brauche es aber Kompromissbereitschaft auch aufseiten der Länder. Nach den Plänen der großen Koalition soll jedes Kind, das ab Sommer 2026 eingeschult wird, in den ersten vier Schuljahren Anspruch auf einen Ganztagsplatz bekommen. Die Bundesländer fordern vom Bund eine deutlich stärkere Beteiligung an den Investitions- und Betriebskosten.

Kommt der Ausschuss am Montag zu einem Ergebnis, könnte der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung doch noch in dieser Legislaturperiode beschlossen werden. Findet der Vermittlungsausschuss dagegen keine Einigung, kann das Gesetz vor der Bundestagswahl voraussichtlich nicht mehr beschlossen werden und verfällt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Unklar, wer Kosten übernimmt

Vor der entscheidenden Beratung am Montag warnten die deutschen Landkreise vor einer stärkeren Belastung der Kreise und Kommunen: „Bislang ist die Kostenfrage zwischen den Beteiligten wie eine heiße Kartoffel hin- und hergeschoben worden“, sagte Landkreispräsident Reinhard Sager dieser Redaktion. „Am Ende sind es aber die Landkreise und Städte, die auf den Ausgaben sitzen zu bleiben drohen.“ Nötig sei ein Finanzkonzept von Bund und Ländern, in dem sich zuerst die Länder gegenüber ihren Landkreisen und Städten verpflichten müssten, sie von den Kostenfolgen freizuhalten, so Sager. Keinesfalls dürfe es zu einer Einigung im Vermittlungsausschuss zulasten der Landkreise und Städte kommen. „Dann wäre es trotz der Wichtigkeit des politischen Vorhabens alternativlos, erst die Finanzierungsfragen abschließend zu klären und dann in der neuen Legislaturperiode einen neuen Anlauf zu machen.“

Neue Berechnungen des Deutschen Jugendinstituts hatten jüngst Bewegung in den festgefahrenen Finanzstreit gebracht. Bisher gingen Bund und Länder davon aus, dass zur Erfüllung des geplanten Rechtsanspruchs im Jahr 2030 etwa eine Million zusätzliche Plätze geschaffen werden müssen. In einem internen Arbeitspapier des Jugendinstituts rechnen die Experten aber nun mit deutlich weniger Plätzen. „Im Mittel ist von rund 600 000 zusätzlich benötigten Ganztagsplätzen im Schuljahr 2029/2030 im Grundschulalter auszugehen“, heißt es in dem Papier.

Länder wollen teilen

Für die 600 000 zusätzlichen Ganztagsplätze bis 2030 sei mit Investitionskosten von 4,55 Milliarden Euro zu rechnen, erläutert das Jugendinstitut. Zuvor waren Bund und Länder von 7,5 Milliarden Euro ausgegangen. Der Bund wollte laut geplantem Gesetz 3,5 Milliarden Euro davon übernehmen, das wären 46,74 Prozent.

Die Länder verlangen aber, dass der Bund 70 Prozent der Investitionskosten übernimmt. Die jährlichen Betriebskosten beziffern die Experten auf rund 2,6 Milliarden Euro. Von den bisher angenommenen 4,5 Milliarden Euro wollte der Bund gut ein Fünftel tragen. Die Länder wollen hier aber eine 50:50-Verteilung. mit dpa

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3