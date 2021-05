Gab es einen Maulwurf?

Berlin. Die Berliner Staatsanwaltschaft vermutet, dass Informationen über einen Haftbefehl gegen den Verschwörungserzähler Attila Hildmann (Bild) aus den eigenen Reihen weitergereicht wurden. Es werde gegen unbekannt wegen Verletzung von Dienstgeheimnissen ermittelt, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Zuvor hatte die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet.

© dpa

Hildmann ist seit Monaten in der Türkei, ein Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts der Volksverhetzung kann deshalb nicht vollstreckt werden. Der 40-Jährige hat laut Staatsanwaltschaft neben der deutschen auch die türkische Staatsbürgerschaft. Mit seiner Rückkehr sei derzeit nicht zu rechnen. Es gebe aber keinen Zusammenhang zwischen der Weitergabe von Informationen und der Flucht von Hildmann, hieß es. Dieser habe sich bereits „geraume Zeit“ vor Erlass des Haftbefehls ins Ausland abgesetzt.

In dem Ermittlungsverfahren gegen Hildmann überprüft die Anklagebehörde mehr als 1000 Äußerungen. Es geht dabei neben dem Verdacht auf Volksverhetzung auch um den Verdacht der öffentlichen Aufforderung zu Straftaten und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Früher als veganer Kochbuchautor und Fitness-Guru bekannt, nennt Hildmann sich selbst „ultrarechts“ und einen Verschwörungsprediger. Er trat bei Protesten gegen die Corona-Schutzmaßnahmen auf. Seine Äußerungen lösten Kritik und Entsetzen aus – etwa bei seinem Kochbuch-Verlag, der die verlegerische Zusammenarbeit bereits vor Jahren eingestellt hatte.

Immer wieder in den Schlagzeilen

Auch vor der Pandemie hatte Hildmann mehrfach Schlagzeilen gemacht. So etwa 2017: Damals hatte eine Gastro-Kritikerin seinen Imbiss in Berlin-Charlottenburg verrissen, woraufhin sie Hausverbot bekam und er die Presse einlud. Der studierte Physiker spielte gerne den Gangster-Rapper, zeigte sich in provokanten Posen. Früher war Hildmann ein aus dem TV bekannter Berliner Promi. Gleich zweimal kürte ihn das Stadtmagazin „Tip“ zum peinlichsten Berliner des Jahres.

Seit dem Sommer 2020 tut sich Hildmann auf dem Internetkanal Telegram mit immer unverhohlenerem Judenhass hervor. In seinen Beiträgen postete er wiederholt Hakenkreuze, leugnete den Holocaust und überzog Personen des öffentlichen Lebens mit antisemitischen Schmähungen. „Ich bin Nationalsozialist“, schrieb Atilla Hildmann im Mai dieses Jahres. dpa (Bild: dpa)

