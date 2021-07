Führung übernommen

Berlin. Die Bundeswehr hat die Führung der EU-Ausbildungsmission in Mali (EUTM) übernommen. Das Kommando über die etwa 950 EUTM-Soldaten in dem westafrikanischen Land ging am Mittwoch an Brigadegeneral Jochen Deuer, wie das Einsatzführungskommando in Potsdam bestätigte. Ziel des seit 2013 laufenden Einsatzes ist es, die Streitkräfte in der Region durch Beratung und Ausbildung zu unterstützen, so dass sie Bedrohungen durch islamistische Terrorgruppen entgegentreten können. Deutschland hat in dieser EU-Mission derzeit rund 110 Männer und Frauen im Einsatz. Rund 880 weitere deutsche Soldaten sind Teil der UN-Truppe Minusma in Mali. Die Lage in dem Land hat sich in den vergangenen Monaten weiter angespannt. dpa

