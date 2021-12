Frostige Zeiten für den Klimaschutz

Die UN-Klimakonferenz in Glasgow beklatscht noch ihre mühsam ausgehandelte Abschlusserklärung, da fällt die weltweit bekannteste Klimaaktivistin ihr vernichtendes Urteil. „Hier die kurze Zusammenfassung: Bla, bla, bla“, ätzt Greta Thunberg aus der Ferne. Die 18-Jährige hat in Schottland bei tristem Novemberwetter zwar zwei große Protestdemos angeführt, ist aber dann schon Tage vor dem offiziellen Ende frustriert abgereist – ohne auch nur das Konferenzgelände betreten zu haben. Ob das Eis, etwa am Südpol, schmilzt, hängt vom vereinbarten Ziel ab: Die Erderwärmung soll bei 1,5 Grad gedeckelt werden.

