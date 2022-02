Fronten bleiben weiter verhärtet

Moskau/Kiew. Die Lage in Europa ist auch nach Wochen aufwendiger Krisendiplomatie im Ukrainekonflikt kaum sicherer geworden. Zwar hat Russlands Präsident Wladimir Putin mit einem Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine internationale Gespräche zur europäischen Sicherheit erzwungen. Einigkeit besteht da inzwischen auf beiden Seiten, dass es um den Frieden in Europa geht. Moskau lobt Signale aus den USA und von den Nato-Staaten, über Russlands Interessen zu sprechen. Aber die Kriegsgefahr ist noch nicht gebannt.

Was Russland erreichen will:

Putin will sich im Westen Gehör verschaffen. Aus Sicht vieler Experten ist ihm das nun gelungen, indem er die Drohkulisse mit Forderungen nach schriftlichen Sicherheitsgarantien unterlegt. Mit den Kernpunkten seines Katalogs ist er bei der Nato und den USA abgeblitzt. Trotzdem reden beide Seiten weiter miteinander.

Putin hat immer wieder vor der Nato-Osterweiterung und den Gefahren einer US-Raketenabwehr in Europa gewarnt. Und schon lange beklagt der 69-Jährige, dass die Nato immer weiter vorrückt in Richtung Russland. Er machte am Dienstag deutlich, dass er die Nato, die Russland als Gegner einstufe, nicht als friedliches Verteidigungsbündnis sehe. Bei einem Treffen mit Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron warnte er vor einer Konfrontation Russlands mit der Nato, sollte die Ukraine Mitglied werden.

Was die Gespräche mit Russland und dem Westen bisher gebracht haben:

Macron meinte, dass es bei der aktuellen Krise um mehr gehe, als um die Lage im Ukraine-Konflikt. Es gehe um Europas Sicherheit. Darüber reden nun erstmals Russland, die Nato, die USA und die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Es gebe da zwar positive Signale, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow nach Macrons Besuch. Zufrieden ist Russland mit dem Stand allerdings nicht. Auch aus westlicher Sicht ist vieles weiter offen – nicht zuletzt die Frage, wie Russland auf die schriftlichen Gesprächsangebote der Nato und der USA reagieren wird.

Wie die Schlüsselrolle der USA bei der Sicherheit in Europa aussieht:

Russland sieht selbst eine Schlüsselrolle der USA in den Fragen der Sicherheit in Europa. Unter Präsident Joe Biden setzen die USA im Umgang mit Russland auf eine Mischung aus Diplomatie und Drohungen. Die Schuldfrage in der Krise ist dabei geklärt: Über alle politischen Lager hinweg gilt Putin als unberechenbarer Aggressor, der die territoriale Integrität der Ukraine bedroht. Konkret droht Biden für den Fall eines russischen Angriffs mit einem Aus für die Gaspipeline Nord Stream 2 und weiteren Sanktionen.

Wie sich die Lage nun weiter entwickelt:

Die Spannungen bleiben weiter hoch. An diesem Donnerstag beginnt in Belarus an den Grenzen zu Polen und zur Ukraine ein großes Militärmanöver. Zwar beteuern die Militärführungen in Moskau und Minsk, die bis 20. Februar angesetzte Übung sei für niemanden eine Gefahr. Trotzdem sehen die Nato und der Westen darin eine Bedrohung. Geplant sind zudem weitere Gespräche im Ukraine-Konflikt. In Berlin kommen an diesem Donnerstag russische und ukrainische Diplomaten unter deutsch-französischer Vermittlung zusammen, um über eine Lösung zu verhandeln.

Kanzler Olaf Scholz will am kommenden Dienstag mit Putin in Moskau sprechen – und zuvor mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kiew. Dabei dürfte Scholz auch zur Einhaltung des 2015 in Minsk (Belarus) ausgehandelten Friedensplans für die Ostukraine dringen. dpa