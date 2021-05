Front im eigenen Land

In der Stadt Lod brennen Synagogen, liefern sich arabische Israelis Kämpfe mit rechten Juden. Die Polizei meldet hunderte Festnahmen. Das Ausmaß der Gewalt macht viele fassungslos. Ist das der Beginn eines Bürgerkriegs in Israel?

Weit und breit kein Auto. Dalia blickt sich dennoch mehrmals um, bevor sie die Straße überquert. Die Luftwaffensoldatin hat Urlaub. Auf viele Gefahren hat die Armee sie vorbereitet, aber nicht auf diese: Den Nachhauseweg in ihre Heimatstadt Lod. „Ich habe Angst wegen meiner Kleidung“, sagt sie. Sie trägt die Uniform der israelischen Armee. Das kann in der 78 000-Einwohnerstadt bei Tel Aviv in diesen Tagen gefährlich sein. Am Tag zuvor wurde hier ein Mann von einem Araber mit einem Messer attackiert. Er war auf dem Weg zur Synagoge.

Mit Steinen beworfen

„Anarchie auf den Straßen“, betitelte das öffentlich-rechtliche Fernsehen eine Sondersendung zur Gewalt im Inneren des Landes, die den Raketenhagel aus Gaza am Donnerstagvormittag aus den Schlagzeilen verdrängt. „Spannungen sind in Israel normal“, sagt Dalia, „aber brennende Synagogen, das gab es hier noch nie.“ Erschüttert stehen jüdische Einwohner in Lod vor ihrer ausgebrannten Synagoge. „Die Araber versuchen uns zu töten!“, sagt ein Mann mit einer Kippa. Sie hätten ihn mit Steinen beworfen, seine Kinder habe er in eine andere Stadt in Sicherheit gebracht. Staatspräsident Reuven Rivlin spricht von einem „Pogrom“, Lods Bürgermeister Jair Revivo von einem „Bürgerkrieg“ in seiner Stadt.

Seit drei Tagen herrscht nicht nur in Lod Straßenkrieg. Auch in Akko, Ramle, Kfar Kassem, Bat Yam und anderen Städten mit jüdisch-arabischer Bevölkerung gibt es Angriffe auf Juden. Aber so schlimm wie in Lod ist es sonst nirgendwo. Als das „Epizentrum des israelisch-arabischen Konflikts“ hat der Journalist Ari Shavit die Stadt einmal beschrieben. Für Palästinenser ist Lod der Inbegriff von Massenvertreibung während des Kriegs im Jahr 1948. Für Soziologen ist die Stadt ein vernachlässigter sozialer Brennpunkt. Für die jüdische Mehrheit Israels ist sie jetzt zum Sinnbild für Judenverfolgung mitten im Judenstaat geworden.

Der Staat ist von der Gewalt überwältigt. Mehr als 400 Festnahmen gab es schon, fast 40 Sicherheitskräfte wurden verletzt. „Ein solches Ausmaß der Gewalt habe man seit Jahrzehnten nicht gesehen“, sagt Polizeisprecher Micky Rosenfeld. Die Regierung schickte Verstärkung nach Lod: Erst von der Polizei, dann die Grenzpolizei, jetzt auch Soldaten. Der Notstand wurde ausgerufen, am Mittwoch eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Nichts half.

„Wütend, traurig, nervös“

Die Polizei mache alles noch schlimmer, fürchtet Khaled. Der 33-jährige Techniker zeigt auf die Pflastersteine, die am Vortag auf sein Haus flogen, immer noch liegen sie im Vorgarten. „Wütend, traurig, nervös“ sei er, sagt der Vater zweier Kleinkinder. „Sie sind extra aus Jerusalem angereist, in Bussen, um Araber zu hetzen“ sagt er.

„Sie“, das seien jüdische Rechtsextreme. Die Juden aus der Stadt Lod würden das niemals tun, ist er überzeugt. Im Gegenteil: „Meine jüdischen Nachbarn haben aus den Fenstern heruntergeschrien: Haut ab, geht weg.“ Doch die Polizei schaue weg. „Die halten zu denen aus Jerusalem“, glaubt Khaled. Er hat Angst, dass der Mob in der Nacht zurückkommt.

Jeder fünfte Israeli ist Araber. Viele fühlen sich vom Staat benachteiligt. Dann kam auch 2018 noch das Nationalstaatsgesetz, das unter anderem die arabische Sprache nicht mehr als Amtssprache festschreibt.

Die vielen Glassplitter im Viertel rund um den Bahnhof zeigen, wie es in der vergangenen Nacht dort zuging. „Ab drei Uhr können wir schlafen, davor nicht“, sagt Schlomo. Der 33-jährige äthiopische Jude hat zwei kleine Kinder. Er lebt in einem der Sozialbauten unweit des Bahnhofs, von seinem Fenster hat er freie Sicht auf die Krawalle. Dort wurde ein Araber in seinem Auto von einem Mob rechtsextremer Juden verletzt. Der Wagen steht noch hier, mit eingeschlagenen Scheiben, platten Reifen. Sein Heck ragt in die zweite Fahrbahn hinein. Ein Bus muss sich vorbeizwängen, um nicht anzustreifen. Niemand schleppt den Wagen ab. Schlomo glaubt nicht, dass es ein Kampf von Arabern gegen Juden oder umgekehrt ist. „Das sind nur Kids, die aufmischen wollen.“

Tiefe Spaltung

Harel Chorev von der Uni Tel Aviv, gibt ihm recht. „Neunzig Prozent der israelischen Araber lehnen die Gewalt ab“, sagt er. Aber die übrigen zehn Prozent seien extrem gefährlich. Ebenso wie die radikal-islamische Hamas und jüdische Rechtsextreme, die alles dafür tun, um die Spaltung zu vertiefen und den Mob auf beiden Seiten weiter aufzustacheln.

Als vor zwei Tagen in Lod ein jüdischer Bewohner einen angreifenden israelischen Araber erschoss, sagte der rechtsextreme Parlamentsabgeordnete Itamar Ben-Gvir, der Schütze habe sich kein Strafverfahren, sondern einen Orden verdient.