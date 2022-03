Fridays for Future: 220.000 Demonstranten in Deutschland

Berlin. Bei einem weltweiten Protesttag der Klimaschutzbewegung Fridays for Future sind allein in Deutschland nach Angaben der Aktivisten rund 220.000 Menschen in mehr als 300 Städten auf die Straße gegangen.

Allein in Berlin schlossen sich demnach mehr als 22.000 und in Hamburg mehr als 12.000 Menschen den Demonstrationen für Klimagerechtigkeit und Frieden an. Weltweit gab es demnach über 1000 Aktionen.

Sprecherin Jule Pehnt sagte, nötig sei mit Blick auf den Ukraine-Krieg auch der schnelle Ausstieg Deutschlands aus den klimaschädlichen Energieträgern Öl, Kohle und Gas. Jeden Tag flössen Millionenbeträge dafür nach Russland und finanzierten den russischen Angriffskrieg. «Eine Antwort auf den Krieg muss der Ausstieg aus allen fossilen Energieträgern bis spätestens 2035 sein.» Es brauche jetzt Milliarden für den Ausbau der erneuerbaren Energien, Wärmepumpen und des ÖPNV.

Die Aktivistin Elisa Bascedil erklärte: «Momentan steuern wir auf eine Erhitzung von mehr als 3 Grad zu, was Wasser- und Nahrungsmittelknappheit, tödliche Hitzewellen und zerstörerische Fluten bedeutet. Die Krisen verschärfen sich und holen uns ein, wenn wir uns über den zerstörerischen Status Quo empören.»

