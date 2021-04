Freispruch für Mönch

Kitzingen. Freispruch für Bruder Abraham Sauer von der Benediktinerabtei Münsterschwarzach im Verfahren um ein Kirchenasyl: Der Angeklagte habe zwar rechtswidrig „Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt ohne erforderlichen Aufenthaltstitel“ geleistet, sagte eine Sprecherin des Kitzinger Amtsgerichts am Montag nach der Urteilsverkündung dem Evangelischen Pressedienst (epd). Dieser habe sein Handeln jedoch auf Glaubens- und Gewissensgründe gestützt, „die das Gericht im vorliegenden Einzelfall als aus dem Grundgesetz hergeleiteten Entschuldigungsgrund“ wertet.

AdUnit urban-intext1

Der 49 Jahre alte Mönch, der in der Abtei im unterfränkischen Münsterschwarzach im Kreis Kitzingen die Flüchtlingsarbeit koordiniert, hatte im August 2020 einen im Gazastreifen geborenen Mann aufgenommen. Der Geflüchtete war über Rumänien in die Europäische Union eingereist und sollte als sogenannter Dublin-Fall wieder dorthin abgeschoben werden. Die Staatsanwaltschaft warf dem Mönch deshalb „Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt“ vor und forderte eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen von je 40 Euro – also insgesamt 2400 Euro. epd