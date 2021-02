Mannheim. Politische Stimmung in Deutschland

Vom 23. bis 25. Februar 2021 hat die Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag des ZDF 1.202 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte in Deutschland telefonisch befragt; dabei werden Festnetz- und Mobilfunknummern berücksichtigt.

In der politischen Stimmung legt die SPD deutlich zu, auch die AfD verzeichnet ein Plus, Union, Linke und Grüne verlieren, die FDP bleibt unverändert. Aktuell erzielt die CDU/CSU einen Zustimmungswert von 35% (-5), die SPD kommt auf 19% (+4), die AfD erreicht 6% (+2), die FDP 7% (+/-0) und die Linke 6% (-1). Die Grünen erhalten 23% (-1) und alle sonstigen Parteien zusammen 5% (+/-0).

Da mit Umfragen aber immer nur Stimmungen in der Bevölkerung zum Zeitpunkt der Befragung gemessen werden, sind Schlussfolgerungen auf eine mögliche Wahlentscheidung an einem weit entfernten Wahltag nicht zulässig.

Die Politbarometer-Ergebnisse sind wie immer politisch nicht gewichtet. Ein Ver­gleich der Wahlabsichtsfrage und der Sympathiemessungen der Politbarometer-Untersuchungen mit den politisch gewichteten Ergebnissen anderer Institute ist daher nur bedingt möglich. Aus diesem Grund veröffentlicht das Politbarometer die „Projektion“, bei der die in den aktuellen Untersuchungen gemessenen poli­tischen Stimmungen auf ein Wahlergebnis für eine Bundestagswahl übertragen werden, falls diese am nächsten Sonntag stattfinden würde.

Dieser errechneten Projektion liegen die Erkenntnisse über die langfristige, sozialstrukturell begründete Stabilität im Wählerverhalten bei Bundestagswahlen zugrunde sowie Erkenntnisse über den theoretischen Ausgang einer Bundestagswahl unter „normalen“ Bedingungen, d. h. ohne die Überzeichnungen in der aktuell gemessenen politischen Stimmung. Berücksichtigt wird dabei auch die fehlende Bekenntnisbereitschaft von den Anhängern der Parteien an den Rändern des Parteienspektrums.

Wäre am Sonntag Bundestagswahl, gäbe es im Vergleich zum Vormonat leichte Veränderungen: Die Union würde nur noch 35% (-2) erreichen und damit ihren schwächsten Projektionswert seit April des letzten Jahres. Die SPD würde sich auf 16% (+1) verbessern, die AfD auf 10% (+1) und die FDP auf 7% (+1), die Linke bliebe unverändert bei 7% (+/-0). Die Grünen würden leicht verschlechterte 19% (-1) erreichen, alle anderen Parteien lägen zusammen bei 6% (+/-0). Damit hätte sowohl Schwarz-Grün als auch Schwarz-Rot eine deutliche Mehrheit. Für eine Regierung aus Grünen, SPD und Linke würde es nicht reichen.

Zufriedenheit mit der Bundesregierung und den Koalitionspartnern

Sowohl die Zufriedenheit mit der Arbeit der Bundesregierung insgesamt als auch mit den einzelnen Regierungspartnern fällt schwächer aus als zuletzt. Die gemeinsame Arbeit der Bunderegierung auf der Skala von +5 bis -5 (voll und ganz zufrieden bis vollständig unzufrieden) stufen die Befragten mit einem Durchschnittswert von 1,3 ein (Jan-I: 1,8; Jan-II: 1,7). Zwischen den Regierungspartnern gibt es nach wie vor ein Gefälle: Die Bilanz der CDU/CSU wird mit 1,1 (Jan-I: 1,6; Jan-II: 1,5) eingestuft, die der SPD mit 0,7 (Jan-I: 1,0; Jan-II: 1,0).

Bewertung von Koalitionsmodellen

Bei der Bewertung einzelner Koalitionsmodelle wird eine schwarz-grüne Regierung am besten bewertet, erhält allerdings auch keine klare Mehrheit, alle anderen Modelle stoßen auf deutlichere Ablehnung. Wenn es nach der nächsten Bundestagswahl zu Schwarz-Grün kommt, fänden das 44% (Okt-II´20: 47%) gut, 39% (Okt-II´20: 34%) schlecht und 15% (Okt-II´20: 17%) wäre das egal. Eine große Koalition trifft aktuell bei 34% (Okt-II´20: 34%) auf ein positives Feedback, von 45% (Okt-II´20: 42%) wird sie abgelehnt (egal: 18%; Okt-II´20: 21%). Ein Dreierbündnis aus SPD, Grünen und Linken wird von 28% (Okt-II´20: 29%) für gut befunden, von 57% (Okt-II´20: 56%) für schlecht und 11% (Okt-II´20: 13%) sagen „egal“. Für ein Modell aus CDU/CSU und AfD sprechen sich lediglich 8% (Okt-II´20: 6%) aus, eine breite Mehrheit von 86% (Okt-II´20: 88%) bewertet dies negativ (egal: 4%, Okt-II´20: 5%).

Beurteilung der Arbeit von Angela Merkel und der Bundesregierung

Zwar ist die Zufriedenheit mit der Arbeit der Kanzlerin weiterhin auf hohem Niveau, allerdings sinkt auch diese im Vergleich der letzten Wochen: Aktuell sind 79% der Meinung, dass Angela Merkel einen guten Job macht (Jan-I: 84%; Jan-II: 83%), 19% sind gegenteiliger Ansicht (Jan-I: 13%; Jan-II: 15%) und 2% sagen „weiß nicht“ (Jan-I: 3%; Jan-II: 2%).

Stärker zurückgegangen ist die Bewertung der Arbeit der Bunderegierung: Zufrieden damit sind 70% (Jan-I: 80%; Jan-II: 78%), unzufrieden äußern sich 25% (Jan-I: 17%; Jan-II: 19%) und 5% sagen „weiß nicht“ (Jan-I: 3%; Jan-II: 3%).

Laschet und Söder: Eignung als Bundeskanzler?

Wenn es um die Kanzlereignung der jeweiligen Vorsitzenden von CDU und CSU geht, fällt sowohl das Urteil aller Wahlberechtigen als auch der Unionsanhänger nach wie vor deutlich zugunsten von Markus Söder aus: 53% (Jan-II: 55%) aller Bürgerinnen und Bürger bescheinigen dem bayerischen Ministerpräsidenten, dass er für das Amt des Regierungschefs im Bund geeignet ist, 37% (Jan-II: 37%) sind gegenteiliger Meinung (weiß nicht: 10%; Jan-II: 8%). Nur etwas mehr als ein Viertel aller Befragten (28%; Jan-II: 31%) sind der Ansicht, Armin Laschet bringt die Fähigkeiten mit, Kanzler zu werden, 57% (Jan-II: 56%) sagen, dass der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen dafür nicht geeignet ist, 15% (Jan-II: 13%) können oder wollen hier kein dezidiertes Urteil abgeben. Bei den Unionsanhängern trauen knapp drei Viertel (74%) Markus Söder den Job als Kanzler zu (nicht: 18%), aber lediglich gut ein Drittel (36%) Armin Laschet (nicht: 55%).

Soziale Gerechtigkeit und Zusammenhalt in der Gesellschaft

46% und damit eine Minderheit – bei der letzten Befragung im Juli 2020 war es eine Mehrheit von 53% – ist der Ansicht, dass es bei uns im Großen und Ganzen sozial gerecht (43%) bzw. sehr gerecht (2%) zugeht. Zusammen 53% (Jul-II´20: 46%) sind der gegenteiligen Meinung und sagen, dass es bei uns sozial ungerecht (44%) bzw. sehr ungerecht (9%) zugeht. In den Parteianhängerschaften wird dies sehr unterschiedlich bewertet: Während jeweils die Mehrheit in den Anhängerschaften von CDU/CSU (61%) und SPD (53%) der Meinung ist, dass bei uns soziale Gerechtigkeit vorherrscht, sind 80% der AfD-, 82% der Linke- und 55% der Grünen-Anhänger anderer Ansicht, uneins sind sich die FDP-Anhänger (gerecht: 50%; ungerecht: 50%).

Für gut zwei Drittel der Bevölkerung (67%; Jul-II´20: 69%) und Mehrheiten in allen politischen Lagern hat in den letzten Jahren der Zusammenhalt in der Gesellschaft eher abgenommen. 13% (Jul-II´20: 10%) verzeichnen eine Zunahme und für 19% (Jul-II´20: 20%) hat sich da kaum etwas verändert.

Parteikompetenz: Sozialpolitik

Wenn es um die Partei geht, der man in Sachen Sozialpolitik am ehesten vertraut, liegen Union und SPD nah beieinander: 27% sind der Meinung, die SPD macht hier eine Politik in ihrem Sinn (Jun-I´20: 25%; Okt-I´20: 25%), 26% sagen das von der Union (Jun-I´20: 31%; Okt-I´20: 30%), 12% von den Grünen (Jun-I´20: 12%; Okt-I´20: 13%) und 10% von der Linken (Jun-I´20: 10%; Okt-I´20: 8%). 5% trauen keiner Partei eine Sozialpolitik in ihrem Sinne zu (Jun-I´20: 9%; Okt-I´20: 8%) und 12% machen hier keine Angabe (Jun-I´20: 9%; Okt-I´20: 12%).

Beurteilung von Spitzenpolitikern in Deutschland

In den Politbarometer Top 10 gibt es Ende Februar sehr viel Bewegung, mit eindeutig negativer Tendenz für alle Politikerinnen und Politiker: Ein besonders deutliches Minus beim Ansehen gibt es für Kanzlerin Merkel, Gesundheitsminister Jens Spahn und Wirtschaftsminister Peter Altmaier, alle vier verlieren jeweils fünf Zehntel. Markus Söder und Olaf Scholz werden jeweils vier Zehntel schlechter bewertet als vor vier Wochen. Die Bewertung nach Sympathie und Leistung wurde wie immer mittels der Skala von +5 bis ‑5 (halte sehr viel von / halte gar nichts von) vorgenommen.

An der Spitze bleibt weiterhin Angela Merkel mit einem Wert von 2,1. Nach wie vor auf den Rängen zwei und drei Markus Söder (1,2) und Olaf Scholz (1,1). Es folgen Heiko Maas (0,9) und Robert Habeck (0,9). Jens Spahn rutscht das zweite Mal in Folge im Ranking ab und kommt mit einem Durchschnittswert von 0,8 aktuell nur noch auf den sechsten Rang. Dann Armin Laschet (0,7), Annalena Baerbock (0,7) und Peter Altmaier (0,5), der auf die vorletzte Position fällt. Schlusslicht und als einziger im negativen Bereich verortet wird Friedrich Merz mit -0,3.

Die wichtigsten Themen in Deutschland

Die Corona-Pandemie ist weiterhin das dringlichste Problem in der Bundesrepublik. 81% der Befragten nennen das Thema bei der Frage, auf die ohne Vorgaben bis zu zwei Antworten möglich sind. Auf dem zweiten Rang steht nach wie vor mit deutlichem Abstand und 16% aller Nennungen Umwelt/Klima-schutz/Energiewende und auf dem dritten Platz die Wirtschaftslage mit 12%. Als weitere wichtige Themen folgen: Bildung/Schule (8%), soziale Gerechtigkeit/soziales Gefälle (6%), Flüchtlinge/Ausländer/Integration (6%), Politik(er)verdruss (5%), Arbeitslosigkeit (5%), Rente/Alterssicherung (4%) und Gesundheitswesen/Pflege (3%).

Coronavirus: Gesundheitsgefährdung

Nach wie vor sieht eine Mehrheit (53%), auch wenn diese im Vergleich zu den letzten Monaten gesunken ist, im Coronavirus eine Gefahr für die eigene Gesundheit (Jan-I: 60%; Jan-II: 61%), 46% machen sich da keine Sorgen (Jan-I: 38%; Jan-II: 37%).

Beurteilung der Corona-Maßnahmen

Während der Anteil derjenigen, die die aktuell geltenden Corona-Maßnahmen befürworten, mit 55% im Vergleich zu Ende Januar konstant ist (Jan-I: 51%; Jan-II: 56%), fordern jetzt deutlich weniger Befragte härtere Maßnahmen (18%; Jan-I: 28%; Jan-II: 28%). Mit 23% deutlich angestiegen ist dagegen der Anteil derjenigen, die die Maßnahmen für übertrieben halten (Jan-I: 18%; Jan-II: 14%). 4% aller Befragten (Jan-I: 3%; Jan-II: 2%) sagen „weiß nicht“.

Corona-Maßnahmen: Öffnung von Schulen und Impfpriorität

Seit Montag sind in den meisten Bundesländern die Grundschulen in eingeschränktem Umfang wieder geöffnet. Dies unterstützen 44% aller Befragten, 26% sind der Meinung, dass alle Schulen wieder öffnen sollten, und ebenfalls 26% sind der Ansicht, alle Schulen hätten noch geschlossen bleiben sollen. Für die Öffnung aller Schulen sind überdurchschnittlich häufig die AfD-Anhänger (62%).

Seit dieser Woche steht fest, dass die Impfpriorität von Lehrkräften an Grundschulen und Beschäftigen in Kitas verändert wird, so dass diese sich früher impfen lassen können als ursprünglich geplant. Eine deutliche Mehrheit von 88% befürwortet dies, lediglich 10% finden das nicht richtig (weiß nicht: 2%).

Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen: Allgemein und in einzelnen Bereichen

Neben der Öffnung der Schulen werden immer stärker auch weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Politik und Öffentlichkeit diskutiert. 56% der Bürgerinnen und Bürger sind der Meinung, jetzt sollte gelockert werden. Sollte es allerdings wieder zu höheren Infektionszahlen kommen, sprechen sich nur noch 21% für Lockerungen aus, darunter besonders viele AfD-Anhänger (56%). 41% aller Befragten sprechen sich generell gegen die Aufhebungen der aktuellen Beschränkungen aus, darunter 58% der Grünen-Anhänger.

Wenn es zu Lockerungen in einzelnen Bereichen kommt, ist die Aufhebung der Beschränkungen für den Einzelhandel für 40% am dringlichsten, 22% wünschen sich Lockerungen bei den Kontaktbeschränkungen, 20% bei Sport, Kultur und Freizeit und für 15% ist die Öffnung von Restaurants am wichtigsten (weiß nicht: 3%).

Coronavirus: Dritte Welle?

Die Infektionszahlen in Deutschland steigen wieder leicht an, auch aufgrund der Mutationen des Coronavirus. Vor diesem Hintergrund rechnen 64% der Befragten in nächster Zeit mit einer dritten Welle, 30% tun das nicht und 6% treffen dazu keine Aussage.

Corona-Krise: Durch Schnelltests in den Griff zu bekommen?

Auch das Thema Schnelltests und ein verstärkter Einsatz derselben werden aktuell diskutiert. Wenn auch in Deutschland Schnelltests häufiger durchgeführt werden, hilft das nach Meinung von insgesamt 59% sehr viel (13%) bzw. viel (46%), um die Corona-Krise bei uns in den Griff zu bekommen. 31% sind der Ansicht, dies hilft nicht so viel und 9% sehen in diesem Instrument keine Hilfe im Kampf gegen die Corona-Pandemie.

Parteikompetenz: Coronapolitik

Wenn es um eine erfolgreiche Coronapolitik geht, sehen 44% die Union als kompetenteste Partei an, jeweils 6% die SPD und die FDP und 5% die Grünen. 3% trauen der AfD beim Thema Corona eine Politik in ihrem Sinne zu, und 2% der Linken. „Keine Partei“ sagen 16% und 17% machen dazu keine Angabe.

Machen Bund und Länder in der Corona-Krise ihre Sache gut?

Bei der Beurteilung der Arbeit von Bund und Ländern in der Corona-Krise stellen 52% den politischen Entscheidungsträgern ein gutes Zeugnis aus, 43% sind mit dem Agieren der Politik auf Bundes- und Landesebene unzufrieden, besonders häufig kommt die Kritik von den AfD-Anhängern (85%), aber auch Mehrheiten in den Parteianhängerschaften von FDP (54%) und Linke (62%) beurteilen das Krisenmanagement als eher schlecht, dagegen sind die Anhänger von Union (66%), SPD (59%) und Grünen (54%) mehrheitlich zufrieden damit.

Macht die Europäische Union in der Corona-Krise ihre Sache gut?

Deutlicher fällt die Kritik an der Arbeit der Europäischen Union in der Corona-Krise aus: 57% bescheinigen der EU einen schlechten Job, 31% sind der Meinung, dass die EU in diesem Zusammenhang einen guten Job macht, 12% haben dazu keine dezidierte Meinung.

EU-Mitgliedschaft: Vor- oder Nachteile?

Die Mitgliedschaft Deutschlands in der EU bewerten die Befragten zwar auch weiterhin klar positiv, aber etwas schlechter als in den letzten Jahren: 42% aller Deutschen verbinden mit der Mitgliedschaft überwiegend Vorteile für unsere Bevölkerung (Dez´20: 46%). Für 16% überwiegen die Nachteile (Dez´20: 12%) und 39% sind der Ansicht, dass sich Vor- und Nachteile ausgleichen (Dez´20: 38%).

Allgemeine und eigene wirtschaftliche Lage

Nach Einschätzung der Deutschen ist die Wirtschaftslage weiterhin eher durchwachsen und eine Mehrheit befürchtet in nächster Zeit einen ökonomischen Abwärtstrend.

32% (Dez´20: 39%; Jan-II: 35%) konstatieren eine gute allgemeine Wirtschaftslage in Deutschland, für 45% (Dez´20: 44%; Jan-II: 45%) ist sie teils gut, teils schlecht und für 22% (Dez´20: 16%; Jan-II: 18%) stellt sich die Situation schlecht dar.

Bei der Einschätzung zur wirtschaftlichen Entwicklung prognostizieren jetzt 50% (Dez´20: 55%; Jan-II: 58%) einen Abwärtstrend, 17% (Dez´20: 11%; Jan-II: 12%) erwarten eine Aufwärtstendenz und 32% (Dez´20: 33%; Jan-II: 28%) sehen kaum Veränderungen.

Unverändert und weiterhin sehr positiv wird die eigene ökonomische Lage gesehen: 70% (Dez´20: 70%; Jan-II: 70%) beurteilen diese mit „gut“, für 24% (Dez´20: 23%; Jan-II: 23%) der Befragten ist sie „teils-teils“ und 6% (Dez´20: 7%; Jan-II: 7%) befinden sich nach eigenen Angaben in einer schlechten finanziellen Situation.

Die Mehrheit von 68% (Dez´20: 67%; Jan-II: 67%) erwartet, dass sich an ihrer persönlichen finanziellen Lage in einem Jahr nicht viel ändern wird, mit Verbesserungen rechnen 18% (Dez´20: 17%; Jan-II: 17%) und 13% (Dez´20: 14%; Jan-II: 14%) befürchten eine Verschlechterung ihrer zukünftigen wirtschaftlichen Situation.

Parteikompetenz: Wirtschaft

43% der Befragten trauen die Lösung unserer Wirtschaftsprobleme am ehesten der CDU/CSU zu (Dez´20: 46%; Jan-II: 47%), 9% der SPD (Dez´20: 9%; Jan-II: 9%) und 5% der FDP (Dez´20: 4%; Jan-II: 5%). 20% trauen keiner Partei eine erfolgreiche Wirtschaftspolitik zu (Dez´20: 17%; Jan-II: 16%) und 16% können dazu keine dezidierte Aussage machen (Dez´20: 17%; Jan-II: 17%).