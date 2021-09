Folgen der Waldbrände

Athen. Der sogenannte EUMED-9-Gipfel hat am Freitag unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen stattgefunden. Mehr als 3000 Polizisten waren in Athen im Einsatz, um das Treffen der Regierungschefs und Außenminister der neun südlichen Staaten der EU zu sichern. Das Regierungsviertel im Zentrum der Stadt ist abgeriegelt, auch die Zufahrtsstraßen zum Flughafen wurden zwischendurch vollständig gesperrt.

Bei dem Treffen sollte es zunächst mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen um die Klimakrise und die verheerenden Waldbrände in diesem Sommer gehen, die in vielen EU-Mittelmeerländern gewütet hatten. Außerdem stand das Thema Migration auf der Agenda. Wegen der Afghanistan-Krise befürchten vor allem Griechenland, Zypern und Italien einen neuerlichen Anstieg der Flüchtlingszahlen. Auch das Verhältnis zur Türkei sowie die gemeinsamen Interessen der Südstaaten innerhalb der EU sollten diskutiert werden. Am Abend wurden Statements der Gipfelteilnehmer erwartet. dpa