Brüssel/Minsk. Es sind die nächsten Provokationen aus Belarus: Der prominente Oppositionelle Viktor Babariko muss für 14 Jahre ins Straflager Der oberste Gerichtshof in der Hauptstadt Minsk verurteilte den 57-Jährigen am Dienstag wegen angeblicher Geldwäsche, Bestechung und Steuerhinterziehung. Der steht international als politische Inszenierung in der Kritik, um ihn mundtot zu machen. Eine weitere Provokation erfolgt nun mit Ansage: Der belarussische Präsident öffnet die Westgrenze zur EU für Flüchtlinge aus dem Nahen Osten.

Allein am vergangenen Wochenende kamen über 560 Migranten vor allem aus dem Irak über die gut gesicherte Grenze ins EU-Land Litauen – achtmal so viel wie im gesamten Jahr 2020. Die Regierung in Vilnius hat bereits den Notstand ausgerufen. „Lukaschenko will die Flüchtlinge als Waffe benutzen, um unsere Entschlossenheit zu schwächen, Sanktionen zu verhängen“, sagt Litauens Außenminister Gabrielius Landsbergis.

Die Empörung reicht bis ins Zentrum der Europäischen Union. Spitzenpolitiker in Brüssel werfen Lukaschenko vor, die Flüchtlinge gezielt in die EU zu schleusen – offenbar als Antwort auf die europäischen Sanktionen nach der Kaperung eines Passagierflugzeugs. „Das ist Lukaschenkos Rache“, heißt es. Inzwischen scheint sich ein unheimlicher Verdacht zu bestätigen: Lukaschenko öffnet nicht nur die Grenzen – offenbar betätigt er sich sogar im großen Maßstab als Flüchtlingsschleuser.

Als Touristen getarnt

Nach Erkenntnissen der christdemokratischen EVP-Fraktion im EU-Parlament werden die Flüchtlinge jetzt, als Touristen getarnt, aus der irakischen Hauptstadt Bagdad und aus Istanbul „nach Minsk geflogen und dann an die litauische Grenze gebracht“. EVP-Fraktionschef Manfred Weber sagt: „Lukaschenko handelt nach dem schlimmsten Drehbuch der Schmuggler und Menschenhändler.“ Er beweise erneut, „dass seinem politischen Zynismus absolut keine Grenzen gesetzt sind“. Der CSU-Vize warnt den Belarus-Autokraten: „Aggression gegen Litauen ist Aggression gegen die Europäische Union insgesamt. Wir werden dies nicht tolerieren.“

EU-Ratspräsident Charles Michel beklagte bei einem Besuch in Vilnius, das Regime in Minsk „benutzt irreguläre Migration, um Druck auf die EU auszuüben“. Die Union verurteile das Vorgehen klar und deutlich. Die EU-Spitzen haben bereits erste Maßnahmen eingeleitet und vor allem den Grenzschutz verstärkt: Die Grenzschutztruppe Frontex wird 30 zusätzliche Beamte und Patrouillenfahrzeuge nach Litauen entsenden, vorsichtshalber erhält auch das benachbarte Lettland Verstärkung. Erste Beamte auch aus Deutschland sind bereits seit Freitag im Einsatz. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat Litauen zudem Gelder aus einem Hilfsfonds zugesagt. EU-Parlamentspräsident David Sassoli sagt angesichts der steigenden Flüchtlingszahlen in Richtung Lukaschenko: „Wieder spielt jemand mit dem Leben von Menschen.“

Der Verdacht kommt nicht von ungefähr: Lukaschenko hatte der EU unverhohlen mit einem Flüchtlingsstrom gedroht als Antwort auf die vom Westen verhängten Sanktionen. Nach seiner Darstellung hat Belarus bisher Flüchtlinge an der Weiterreise in den Westen gehindert: „Wir haben normalerweise Migranten in Scharen geschnappt“, sagte Lukaschenko Ende Mai im Minsker Parlament. An die Adresse der EU fügte er hinzu: „Jetzt vergesst das, ihr werdet sie selber fangen müssen.“

Lukaschenko orientiert sich offenbar an ähnlichen Aktionen der Türkei oder zuletzt Marokkos, die aus politischen Gründen zeitweise die Grenzen für Asylbewerber in Richtung EU geöffnet hatten. Die EU ist im Konflikt mit Lukaschenko, nachdem er Ende Mai ein Flugzeug auf dem Flug von Athen nach Vilnius zur Landung in der Hauptstadt Minsk zwingen ließ; der Oppositionelle Roman Protasewitsch und seine Freundin wurde dort aus dem Flugzeug geholt und festgenommen. Die EU hat als Reaktion den Luftraum für Flugzeuge aus Belarus gesperrt und gezielte Wirtschaftssanktionen verhängt.

Litauen unter Druck

Dass Lukaschenkos Antwort nun als Erstes Litauen trifft, ist kein Zufall: Die Regierung in Vilnius hatte besonders nachdrücklich Strafen für das Belarus-Regime gefordert, zudem ist das Land Zufluchtsort für zahlreiche Oppositionelle aus Belarus, voran die Bürgerrechtlerin Swetlana Tichanowskaja. Nach Angaben der litauischen Regierung sind seit Anfang Juni rund tausend Migranten aus dem östlichen Nachbarland gekommen.

Die meisten Flüchtlinge stammen aus dem Irak, aber auch aus Syrien, Gambia, Guinea und Indien. Allein aus Bagdad seien in 19 Tagen neun Flüge nach Minsk registriert worden, aus Istanbul 63 Flüge. Der litauische Außenminister Landsbergis will persönlich in den Irak und die Türkei reisen. Reagiere die EU nicht zügig, dürften bald weitere EU-Länder – Polen und Lettland – betroffen sein, warnt er: „Die Situation ist angespannt und kann sich weiter verschlechtern.“ (mit dpa)