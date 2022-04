Flaggschiff gesunken

Kiew. Schwerer Schlag für Russlands Streitkräfte: Sieben Wochen nach dem Beginn des Krieges gegen die Ukraine ist das russische Kriegsschiff „Moskwa“ („Moskau“) – ein Stolz der Marine – im Schwarzen Meer gesunken. Der Raketenkreuzer war zuvor stark beschädigt worden.

Uneinigkeit herrschte auch noch am Freitag, ob das Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte von ukrainischen Raketen getroffen wurde oder – wie die russische Seite angibt – durch die Detonation von Munition beschädigt wurde. Die „Moskwa“ sei am Donnerstag während eines Sturms untergegangen, als sie an ihr Ziel geschleppt werden sollte, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Ein Abschleppen sei notwendig geworden, da das Schiff seine Stabilität aufgrund von Schäden am Rumpf verloren habe, hieß es weiter. „Bei stürmischer See sank das Schiff.“ An dieser Darstellung haben einige internationale Militärexperten Zweifel: Der Wind sei am Donnerstag gar nicht besonders stark gewesen, berichtete etwa der US-Sender CNN. dpa

