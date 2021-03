Berlin/Düsseldorf. Bis Montagmittag dauerte es, bis sich Armin Laschet öffentlich zu Wort meldete. Da stellte sich der neue CDU-Chef mit dem zugeschalteten Wahlverlierer aus Rheinland-Pfalz, Christian Baldauf, in der Parteizentrale der Presse. Die baden-württembergische Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann durfte den Termin schwänzen, weil sie in einer Fraktionssitzung war.

Der neue CDU-Chef Armin Laschet hat einen schwierigen Start. © dpa

Beim Auftritt in Berlin machte Laschet deutlich, wo er die Ursachen für das schlechte Abschneiden der Christdemokraten bei den Landtagswahlen sieht – nicht bei sich. Vorwürfe, er sei, wegen seines „Zweitjobs“ als nordrhein-westfälischer Ministerpräsident zu wenig als Parteichef gegenwärtig, wies er zurück. „Meine Präsenz hier ist so, wie es sich für einen Parteivorsitzenden Deutschlands gehört.“ Stattdessen machte er den Amtsbonus der beiden Ministerpräsidenten geltend und griff massiv die SPD an. Finanzminister und SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz solle lieber sein Ressort „gut bearbeiten“ und sich nicht „an anderen abarbeiten, die einen schwierigen Job in dieser Zeit zu leisten haben“. Das verunsichere die Menschen.

Kabinettsumbildung?

Den Wahlabend selbst hatte Laschet nicht in der Parteizentrale, sondern in der nordrhein-westfälischen Landesvertretung in Berlin verbracht. Gerüchten zufolge soll er sich später mit Kanzlerin Angela Merkel getroffen haben, um über eine mögliche Kabinettsumbildung zu sprechen. Laschet wollte sich am Montag nicht dazu äußern, ob ein Treffen stattgefunden hat.

Bereits am Montagmorgen hatte Laschet dem Bundesvorstand den Vorschlag eines neuen Verhaltenskodexes für die CDU vorgestellt, den dieser einstimmig angenommen hatte. „Dem Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Politik im Allgemeinen und unsere Partei im Besonderen fühlen wir uns als Mitglieder der CDU in hohem Maße verpflichtet“, heißt es in dem zweiseitigen Papier. „Insbesondere Mandatsträger und politische Amtsträger stehen dabei in besonderer Verantwortung.“ Sie hätten eine „Vorbildfunktion“. Leider habe sich gezeigt, dass „einzelne Mandatsträger der CDU diese selbstverständlichen Grundsätze“ nicht teilten. „Daher konkretisieren wir, welches Verhalten wir neben den bestehenden gesetzlichen Regelungen von allen Parteimitgliedern der CDU erwarten.“

Diese sieben Punkte sollen künftig gelten:

Bei allen Abgeordneten, die in Vollzeitparlamenten sitzen (egal, ob Bund, Land oder Europa), muss das Mandat im Mittelpunkt stehen. Sämtliche Nebentätigkeiten wie Mitgliedschaften in Vorständen oder Aufsichtsräten müssen auch dann offengelegt werden, wenn sie nur ehrenamtlich sind.

Alle Kandidatinnen und Kandidaten für Mandate müssen transparent machen, welchen Tätigkeiten sie nachgehen, „um mögliche Interessenkonflikte auszuschließen“. Sie müssen sich zudem vor einer Kandidatur zu den Verhaltensregeln verpflichten.

Mandatsträger oder Inhaber von Regierungsämtern dürfen keine Geldspenden für sich persönlich annehmen. Geldspenden für den Wahlkampf müssen an die Partei adressiert werden.

Sind Mandatsträger in einem Gremium Mitglied, das sich mit Beziehungen zu einem ausländischen Staat befasst, „dürfen sie zu diesem Staat oder seinen Unternehmen keine geschäftlichen Beziehungen unterhalten“.

Schon jetzt dürfen kommunale Verantwortungsträge nicht an Entscheidungen beteiligt sein, bei denen sie durch ihre unmittelbare berufliche Tätigkeit befangen sind.

Die Tätigkeit als Abgeordneter muss klar von Parteiaktivitäten getrennt sein. Darauf soll vor allem bei der Nutzung von Räumen, aber auch beim Einsatz von Mitarbeitern geachtet werden.

Die Bundespartei will beim Verhaltenskodex eng mit der Bundestagsfraktion zusammenarbeiten und empfiehlt auch den Landtagsfraktionen, entsprechende Regelwerke zu formulieren.

Mit diesen Regeln reagiert die Parteispitze nicht nur auf die Masken–geschäfte, bei denen zwei Unionsabgeordnete hohe Provisionen kassiert hatten, sondern auch auf Parlamentarier mit fragwürdigen Geschäftskontakten zu ausländischen Regimen. Wegen Letzterem hatte der Thüringer Bundestagsabgeordnete Mark Hauptmann in der vergangenen Woche sein Mandat abgegeben.

„Der Beschluss zum Compliance-Papier war enorm wichtig“, sagte das Bundesvorstandsmitglied Mike Mohring, der frühere CDU-Chef von Thüringen, unserer Redaktion. „Die Botschaft ist: Für Leute, die mit dem Mandat Geschäfte machen, ist kein Platz bei uns.“ Die Begründung für die Abgeordnetendiäten sei, dass es unabhängige Mandatsträger gebe: „Wer aber dafür Rechnungen schreibt, führt das ad absurdum.“ Für Ende März kündigte Parteichef Laschet zudem mehrere Konferenzen an: So will er sowohl mit allen Kreisvorsitzenden als auch mit den ostdeutschen CDU-Funktionären über das Wahlprogramm und ihre Erwartungen sprechen.

Allzu gutes Nervenkostüm

In Krisenmomenten zeigte sich schon häufiger, dass Laschet eine Stärke besitzt, die zugleich eine große Schwäche sein kann: sein allzu gutes Nervenkostüm. Einerseits bewahrte ihn diese fröhliche Unverwüstlichkeit in einer wechselvollen Karriere mit vielen Rückschlägen stets davor, die Brocken frustriert hinzuwerfen. Andererseits neigt Laschet im Auge des Orkans zu einem gewissen Trotz. Er widersetzt sich dann bewusst den gängigen Erwartungen an Führung in der Krise. Statt schnell zu entscheiden und klar zu kommunizieren, wartet er erst einmal ab und denkt nach. Vor allem akzeptiert Laschet bis heute nicht, dass es Momente im Politikerleben gibt, in denen Signale der Entschlossenheit gesetzt werden müssen. Symbole der Tatkraft sind ihm einfach zuwider.

So hat Laschet bis heute nicht verstanden, warum er zu den wenigen Regierungschefs in Deutschland gehört, die in der Pandemie kaum von der „Stunde der Exekutive“ profitierten. Als in der ersten Infektionswelle der harte Lockdown noch ein Sicherheitsversprechen war, führte Laschet differenzierte Debatten über die Notwendigkeit von freier Religionsausübung in Gottesdiensten, das Wohl der Küchenbauer und soziale Kollateralschäden. Obwohl er rückblickend nicht falsch lag, erwarteten die Bürger in den Stunden der Angst um ihre Gesundheit etwas, was Laschet nicht so liegt: klare Ansagen des Chefs.