Festival mit Tausenden Teilnehmern in Barcelona

Barcelona (dpa) - In Barcelona sind trotz stark steigender Corona-Zahlen Tausende meist junge Leute zum diesjährigen Musik-Festival Cruilla zusammengekommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

An der Veranstaltung unter offenem Himmel von Donnerstag bis Samstag hätten pro Tag bis zu 18.000 Menschen teilgenommen, berichteten die Zeitung «La Vanguardia» und die Nachrichtenagentur Europa Press.

Maximal seien 25.000 pro Tag zugelassen gewesen. Unter anderem traten Gruppen wie Two Door Cinema, Club, Manel, Zoo, Amaral, La Casa Azul und Sopa de Cabra auf.

Alle Teilnehmer mussten sich unmittelbar vor dem Eintritt einem Corona-Schnelltest unterziehen. Dafür standen 180 Testplätze zur Verfügung. Etwa 200 Teilnehmer seien positiv getestet worden. Direkt vor der Bühne galt ein Trink- und Essverbot, dazu überall Maskenpflicht. Die meisten der begeisterten Zuschauer hätten sich sehr diszipliniert verhalten. «Wir brauchen gar nicht einzugreifen, sie halten sich an die Regeln», zitierte «La Vanguardia» einen der vielen freiwilligen Ordner.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Kritik an der Massenveranstaltung angesichts der gerade in Katalonien sehr stark steigenden Infektionszahlen unter jungen Leuten gab es kaum. Die Zeitung «ABC» schrieb, es sei «besorgniserregend», Tausende junge Leute ohne jeden Abstand und nicht immer mit Maske vor der Bühne tanzen und mitsingen zu sehen. Die Anzahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen 14 Tagen liegt bei 20- bis 29-Jährigen in Katalonien derzeit über 2500.

Die Bundesregierung hatte am Freitag angekündigt, dass ganz Spanien mit den bei Deutschen beliebten Urlauberinseln Mallorca und den Kanaren ab Sonntag wieder als Risikogebiet eingestuft wird. Praktisch ändert sich nicht viel, weil ein negativer Test schon bisher für Flugreisende bei der Rückkehr Pflicht war.

Allerdings stieg die Zahl der Neuinfektion je 100.000 Menschen in Spanien binnen sieben Tagen bis Freitag auf 199. Ab 200 über einen längeren Zeitraum könnte Deutschland das Land zum Hochinzidenzgebiet erklären. Dann müssten nicht vollständig Geimpfte bei der Rückkehr nach Deutschland für mindestens fünf Tage in Quarantäne.

© dpa-infocom, dpa:210710-99-331411/3

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3