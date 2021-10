„FDP und Grüne entscheiden“

Berlin. Die schwarze Wand, vor der sie Position beziehen, die gefalteten Hände, vor allem aber die Mienen: Als Armin Laschet, Markus Söder, Annalena Baerbock und Robert Habeck Dienstagmittag vor die Presse treten, sehen sie nicht unbedingt aus wie vier, die gerade den Grundstein für einen politischen Aufbruch gelegt haben. Die Stimmung ist ernst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gut zwei Stunden Sondierungsgespräch haben Union und Grüne da gerade hinter sich. Ein Treffen, das vor allem für die Union den Charakter eines Vorstellungsgesprächs hat: „Die CDU hat diese Wahl nicht gewonnen“, sagte Parteichef Laschet zu Beginn. Man könnte auch sagen, sie hat sie verloren. Die Union und vor allem er persönlich müssen deshalb jetzt hoffen, dass sie Grüne und FDP überzeugen, trotzdem mit ihnen statt mit Olaf Scholz und der SPD zu sondieren.

Laschet dankte am Dienstag für „die gute Atmosphäre, den offenen Austausch“ beim Gespräch. Es seien zwar Gegensätze deutlich geworden, aber die seien nicht unüberwindbar, sagte der CDU-Chef. In vielem habe man gedanklich anknüpfen können an 2017. Damals saßen CDU, CSU, FDP und Grüne schon einmal zu Sondierungen über eine Jamaika-Koalition zusammen.

Ein solches Bündnis würde es möglich machen, das Land zu modernisieren, sagte Laschet. Es würde lohnen, die Gespräche zu vertiefen. „Aber ob der weitere Weg so geht, das entscheiden natürlich FDP und Grüne.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Auch CSU-Chef Markus Söder nannte die Gespräche konstruktiv und sehr ehrlich. Vor allem beim Klimaschutz sei man sich näher gekommen. Gesprächsbedarf gebe es dagegen zum Beispiel im Bereich Migration. Es sei viel „Denksport“ für alle Beteiligten, die Zukunft weiterzuentwickeln, sagte Söder. „Wenn alle bereit wären, aufeinander zuzugehen, gäbe es, glaube ich, große Chancen, so ein Gespräch fortzusetzen.“ Man kann davon ausgehen, dass der CSU-Chef, der präzise formuliert, mit Absicht den Konjunktiv verwendet.

Innerparteiliche Querelen

Trotzdem, das Signal ist eindeutig, die Union stünde bereit, weiter mit FDP und Grünen zu sprechen. Auch der stellvertretende CSU-Chef Manfred Weber warb für weitere Gespräche: „Mit den Grünen gibt es interessante Schnittmengen“, sagte er dieser Redaktion.

Die Grünen dagegen gaben sich weiterhin bedeckt. Co-Parteichefin Annalena Baerbock sagte, die Gespräche seien „von großer Ernsthaftigkeit“ geprägt gewesen, es gebe auch gemeinsame Anliegen wie etwa die Digitalisierung. Ihre Partei und die FDP wollen jetzt Bilanz der bisher geführten Gespräche mit allen Parteien ziehen. „Dafür werden wir uns heute und morgen Zeit nehmen“, sagte Co-Parteichef Robert Habeck. Baerbock sagte, Grüne und FDP würden jeweils intern beraten und dann „zu einer gemeinsamen Entscheidung kommen, wie wir in den nächsten Tagen weiter vorgehen“.

Bei den Grünen beobachtet man argwöhnisch die innerparteilichen Querelen der Union. „Der ganze Laden ist offensichtlich null vorbereitet auf die Zeit nach Merkel“, so die Einschätzung von Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt vor einigen Tagen im Gespräch mit dieser Redaktion. Auch bei anderen in der Partei gibt es ernsthafte Zweifel, ob mit so einer CDU und CSU überhaupt ein Staat zu machen ist.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Die innere Aufstellung anderer Parteien würden die Grünen nicht kommentieren, sagte Habeck, als eine Journalistin nach genau diesen Zweifeln fragte. Er sagte allerdings auch: „Natürlich ist es immer so, dass eine Regierung dann besonders gut funktioniert, wenn die Autorität innerhalb der Parteien klar und gesetzt ist.“ Aber das sei eine allgemeine Aussage, die „überhaupt nicht überblenden soll“ auf konkrete Situationen. Neben ihm stand Laschet, kniff die Augen zusammen und zog die Brauen tief ins Gesicht.

Es sind Bedenken, die die Grünen mit den Liberalen teilen. Dabei dürfte der Union nicht geholfen haben, dass ausgerechnet aus ihren Reihen wohl jemand die strenge Vertraulichkeitsvereinbarung der Parteien gebrochen hat. Nach dem Gespräch von FDP, CDU und CSU am Sonntag tauchten bald Inhalte und sogar wörtliche Zitate auf der Website der „Bild“-Zeitung auf.

FDP genervt von Indiskretionen

Die FDP reagierte gereizt: „Es gab vergangenes Wochenende drei Sondierungsgespräche, an denen ich für die FDP auch teilgenommen habe“, schrieb der stellvertretende Parteivorsitzende Johannes Vogel auf Twitter. „Aus zweien liest und hört man nix. Aus einem werden angebliche Gesprächsinhalte an die Medien durchgestochen. Das fällt auf, liebe Union – und es nervt!“ Parteichef Christian Lindner teilte den Beitrag.

Armin Laschet versuchte, den Vorfall herunterzuspielen. „Das ist nicht gut, wenn’s geschieht.“ Doch beschäftigt habe man sich an diesem Tag mehr damit, wie man die großen Aufgaben, die vor der Politik liegen, lösen könne. Die Lage sei schließlich ernst.